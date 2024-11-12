杜蘭特痛罵太陽隊友影片流出　嚴厲指責：把他X的球傳出去！

LEAKED Audio Of Kevin Durant Cursing At Jusuf Nurkic????:



“We’re a f*cking team! Pass the f*cking ball, he’s wide open” pic.twitter.com/qNK6P7FUDk — LegendZ (@legendz_nba) November 11, 2024

記者游郁香／綜合報導

太陽王牌杜蘭特(Kevin Durant)率隊拉出7連勝後爆出傷情，他因為拉傷左小腿，至少得休養2周。他不僅是球隊的頭號得分手，更是串聯起團隊的領袖，一段他在比賽中「痛罵」陣中長人紐基奇(Jusuf Nurkic)的影片今(12)日曝光，他雖指責隊友犯下的錯誤，最後不忘鼓勵對方，「別再糾結於那些事了！」

▲太陽頭牌杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

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除了是NBA知名的「籃球癡」，杜蘭特也以「直來直往」的性格著稱，貴為2屆FMVP的他仍會在網路上與球迷「隔空交火」，他從不害怕向任何人表達自己的看法，包括隊友在內。

由美國唇語專家所建立的社群媒體帳號《LegendZ》，今日分享了一段杜蘭特在9日對獨行俠一役，痛罵太陽中鋒紐基奇的影片，當時比賽進行到第3節中段，KD把球傳給人在內線的紐基奇，他在籃下遭到3名達拉斯球員嚴防，此時隊友歐尼爾(Royce O'Neale)正處於空檔，不斷示意把球傳過來，但紐基奇仍執意單打。

最後紐基奇沒能把球放進籃框，被獨行俠後場球星厄文(Kyrie Irving )搶到籃板，瓊斯(Tyus Jones)出手犯規，情緒沮喪的紐基奇還被給了一次技術犯規，看到這一幕的杜蘭特隨即走到這位太陽中鋒身旁訓斥他。

▲太陽中鋒紐基奇。（圖／達志影像／美聯社）

「我們是一個他X的團隊！把他X的球傳給歐尼爾，他有大空檔。你沒傳然後很沮喪還吞下技術犯規？拜託，別再糾結於那些事了。」杜蘭特如此說道。

杜蘭特罵完紐基奇後，隨即來了一記三分打，幫助太陽取得3分領先，最終鳳凰城在KD攻下26分、5籃板、4助攻、2火鍋和1抄截帶領下，以114比113險勝。

不過杜蘭特該役第4節前段感到左小腿不適，賽後檢查確認他拉傷了左小腿，將在2周後重新評估傷勢，他缺陣的首戰，太陽在延長賽以118比127不敵國王，7連勝遭到終結。

▲太陽頭牌杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）