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海盜狀元投手斯肯斯　同時入圍國聯新人王及賽揚獎

▲海盜「狀元郎」斯肯斯（Paul Skenes）破隊史新秀三振紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

▲海盜「狀元郎」斯肯斯（Paul Skenes）。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

匹茲堡海盜隊投手斯肯斯（Paul Skenes）在今天公布的新人王及賽揚獎入圍名單中，同時被提名國家聯盟新人王及賽揚獎。

斯肯斯的新人賽季在海盜隊史上創下了最偉大的新秀賽季紀錄。他在23場先發、133局投球中創下11勝3敗、1.96防禦率紀錄，並以170次三振創下了球隊新秀紀錄，並且在今年全明星賽代表國家聯盟先發。

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日前斯肯斯才剛獲美國雜誌《棒球文摘》（Baseball Digest）頒發年度新人王，今天獲棒球作家協會提名國聯新人王，將與聖地牙哥教士隊外野手梅里歐（Jackson Merrill）、釀酒人大物新秀喬里奧（Jackson Chourio）競爭新人王。並與勇士隊塞爾（Chris Sale）和費城人隊惠勒（Zack Wheeler）競爭賽揚獎。

對於斯肯斯來說，贏得任何一個獎項都將是他這個前所未有的新人賽季錦上添花。他在2023年選秀中以第一順位被選中，今年球季開始時僅有6.2局的小聯盟經驗。海盜隊希望確保他能夠應對完整賽季的工作量，因此在春訓中限制了他的出場，然後讓他在3A開始賽季。他直到5月11日才首次亮相大聯盟。

「剛好達到了投球局數的門檻，」斯肯斯在賽季最後一次先發後說。「頭幾個月很沮喪，但很高興今年能做我所做的事。」

斯肯斯的防禦率是自1920年活球時代開始以來，任何至少有20次先發的新秀中最低的。這也是本賽季所有至少投了130局的投手中最低的數字，他的0.95WHIP在國聯所有至少投了同樣多局數的投手中並列最低。

「他正在做沒有人曾經做過的事情，」海盜總教練謝爾頓（Derek Shelton）在九月說。「如果我們的期望是他會做沒有人曾經做過的事情，那麼我們對他的期望是非常高的。現在，我真的很高興他正在這麼做，而且很滿意。我認為這就是為什麼你看到這個傢伙應該成為年度最佳新秀。他正在做一些歷史性的事情。」

海盜隊歷史上有2名賽揚獎得主，1960年的洛（Vern Law）和1990年卓別克（Doug Drabek）。貝伊(Jason Bay)是唯一一位獲得年度最佳新秀獎的海盜隊球員，他於2004年獲得此殊榮。

如果斯肯斯在國聯年度最佳新秀投票中名列前二，他將被認定為擁有一年的大聯盟資歷。「我認為明年對我來說有一些可以改進的地方，」斯肯斯說。「所以，就要去攻克那些，與教練們討論並制定計劃……準備投入工作。」

關鍵字： MLB棒球

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