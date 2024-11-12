2勝公鹿壞消息！里拉德腦震盪　多隊打電話準備交易字母哥

▲公鹿雙星安戴托昆波、里拉德。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

公鹿前役慘遭衛冕軍塞爾提克逆轉，戰績下滑到2勝8敗，在東區僅優於爐主暴龍，在兩隊明(13)日交手前傳來壞消息，密爾瓦基雙星之一里拉德(Damian Lillard)進入腦戰盪保護程序，將缺席這場比賽。NBA資深記者史坦(Marc Stein)爆料，已有多隊告知公鹿，他們隨時準備好商談交易字母哥。

8屆全明星後衛里拉德上季轉戰公鹿，出賽73場，場均能砍24.3分，為密爾瓦基帶來充足的火力，但他和「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)之間的擋拆合作，並未如外界預期，達到像洛城傳奇布萊恩(Kobe Bryant)與歐尼爾(Shaquille O'Neal)那樣的水準。

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自從瑞佛斯(Doc Rivers)上季臨危受命接掌兵符後，公鹿的勝率遠低於5成，本季至今更只拿下2勝8敗，排在東區倒數第2，僅勝過2勝9敗的暴龍。兩支東區開季表現最差的隊伍，明日將正面交鋒，這也是雙方本季NBA盃(原季中錦標賽)首戰，賽前密爾瓦基傳來一個壞消息。

▲公鹿里拉德。（圖／達志影像／美聯社）

球團宣布，雙核心之一里拉德已進入腦震盪保護程序，將缺席明日對暴龍的比賽。NBA資深記者海恩斯(Chris Haynes)披露，里拉德是在前役對塞爾提克第3節尾聲時被打到頭部，他今(12)日出現頭痛和頭暈的症狀，檢查後確認是腦震盪，現在他必須有醫生的許可才能再次出賽。

公鹿2021年贏得隊史第2冠後，接下來兩年季後賽都止步首輪，加上本季糟糕的開局，各界都在觀望字母哥是否會離隊。根據NBA名記者史坦的消息，有幾支球隊已經做好交易的準備，儘管沒有任何競爭對手認為公鹿會這麼早就討論交易。

「其他29支球隊的管理階層很明確理解到，只有在安戴托昆波自己要求的情況下，他才會被交易。但是，外面確實有一些球隊已經開始為這種可能性做準備——在某些情況下，甚至已經告知公鹿，如果達到那個地步，他們隨時準備好談交易——儘管目前密爾瓦基對這種討論完全沒興趣。」

▲公鹿安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）