大谷翔平入圍國聯MVP最終決選！挑戰史無前例紀錄

▲大谷翔平 。（圖／路透）



記者王真魚／綜合報導

MLB於11月11日（日本時間12日）公布本季各項大獎最終入圍名單，由BBWAA（全美棒球記者協會）記者投票選出。道奇隊日籍球星大谷翔平憑藉史無前例的「單季54轟－59盜」成就，成功入圍國聯MVP最終名單，加上先前效力美聯天使隊時期，這已是他連續第四年闖入MVP決選。

若大谷最終摘下MVP，將締造兩項歷史紀錄：不僅是史上首位以指定打擊身份獲此殊榮的球員，更將繼法蘭克．羅賓森（Frank Robinson，1961年紅人隊、1966年金鶯隊）之後，成為史上第二位橫跨兩聯盟奪得MVP的選手。值得注意的是，若大谷如願獲獎，將創下史上首次跨聯盟連續兩年獲選MVP的紀錄。

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多家美媒看好大谷翔平必定會獲獎，外界關注焦點已轉向他是否能第三度獲得全票支持。其他入圍者包括大都會林多（Francisco Lindor，打擊率.273、33轟、91打點）及響尾蛇馬爾特（Ketel Marte，打擊率.292、36轟、95打點）。

頒獎典禮將於美東時間21日（台灣時間22日）透過MLB網路頻道播出。往年三位入圍者都會親自與會，由於大谷翔平日前才接受左肩脫臼關節唇修復手術，他的出席與首次公開發言格外受到矚目。