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遊行醉後灌大谷酒？弗拉赫提笑：他才不是第一次喝

▲▼轉戰道奇首年就奪冠的日本球星大谷翔平，在11月1日的冠軍遊行中帶著愛妻田中真美子和愛犬一同亮相。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

2024年賽季隨道奇隊奪得世界大賽冠軍投手弗拉赫提（Jack Flaherty），回顧了奪冠遊行中的趣事，包括把龍舌蘭酒遞給了大谷翔平，說服他一起喝。

外媒報導指出，弗拉赫提登上美國體育網『FanDuel TV』的MLB專屬節目「Run it Back Show」作為嘉賓，回顧了與隊友大谷翔平在奪冠時的喜悅瞬間。

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節目中提到，在奪冠遊行中出現的「爆笑」場面。弗拉赫提坐在遊行巴士二樓座位上，喝得酩酊大醉，並將龍舌蘭酒瓶遞給身旁的大谷，要他直接飲用的畫面在社群媒體上廣為流傳。由於大谷喝酒時面露難色，引發了不小的話題。

主持人比德爾（Michelle Beadle）問弗拉赫提，「在遊行中你讓大谷喝龍舌蘭的畫面，你是第一次看到他喝酒嗎？」弗拉赫提聽後大笑，「不，那並不是他第一次喝酒。」

他回憶起當時的情況。 「每次在季後賽贏得系列賽時，整個隊伍都會喝龍舌蘭的酒來慶祝。翔平每次都在我旁邊，跟我一起喝一杯。那天說服他喝酒花了些時間，但最後他還是喝了。至於我還記得遊行中的事情嗎？幾乎所有事我都記得（笑）」

弗拉赫提在本季結束後成為自由球員，他也表達了與家鄉球隊再簽約的願望，「順其自然，如果能回去就會回去。」

關鍵字： 野球隊友冠軍龍舌蘭大谷翔平

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