徐生明少棒明年續辦？今年辦完再說　張奕偕張泰山指導棒球教室

▲▼徐生明少棒賽 。（圖／記者歐建智攝）

記者歐建智／台北報導

徐生明少棒賽今年邁入第12屆，連2年在彰化舉辦，「師母」謝榮瑤表示，籌辦過程隔一度有所艱難，但都克服了，明年是否續辦？謝榮瑤表示，先把今年比賽完美辦好再看情況。

徐生明國際少棒錦標賽在高雄舉辦10屆後，去年在彰化縣議會議長謝典林、頂新和德文教基金會和各界人士的支持與贊助下，首度移師到彰化舉行，開啟新的起點。

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謝榮瑤表示，去年在彰化感受到大家的熱情，今年在籌辦過程中也遭遇到困擾，最後在各界協助下，可以順利進行。

至於比賽明年是否續辦？謝榮瑤說：「就像我們今年的Slogan『12有夢 成就完美』，我們有夢，但先把今年比賽完美辦好再看情況。」

備受期待的棒球教室，今年邀請到世界12強棒球賽的國手、富邦悍將張奕；前統一獅球星、剛成立中華民國基層跑壘推廣協會的許峰賓，以及全壘打王張泰山和味全龍的球星，來指導小朋友投球、跑壘和打擊，尤其專業的跑壘訓練，是第1次列入棒球教室的課程。

徐生明國際少棒錦標賽去年首度在彰化舉辦就造成轟動，尤其開幕當天晚上的選手之夜，不僅開85桌，端出彰化特色的「魯菜」讓小朋友們「呷辦桌」大快朵頤，小選手還爭相登上行動舞台車載歌載舞，差點把舞台弄垮。

今年一樣會請所有的教練和小朋友呷辦桌，也會有行動舞台車。謝榮瑤，今年選手之夜桌數來到90桌，預期屆時將會爆桌，小朋友都很期待，除了4支外隊外，國內的美濃、東園、興穀、東山國小都已經在排練，準備好好尬一下舞。

此外，今年將安排外隊的小朋友到成美文化園去體驗飄漆扇，讓他們感受一下台灣的文化和工藝之美。

而今年繼續有獎助學金，有高達37位報名，最後決選出27位，謝榮瑤表示，只要徐生明少棒賽辦下去，獎助學金就會一直繼續下去。

▲徐生明少棒賽 。（圖／記者歐建智攝）