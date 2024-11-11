運動雲

>

第12屆徐生明少棒賽4外隊創新高　「飛總」領軍香港踢館

▲▼徐生明少棒賽 。（圖／記者歐建智攝）

▲▼徐生明少棒賽 。（圖／記者歐建智攝）

記者歐建智／台北報導

第十二屆徐生明國際少棒錦標賽將於11月23日至26日在彰化開打。今年有4支外隊參賽創下新高，前統一獅總教練「飛總」呂文生將以領隊身分率領香港隊登台，與國內小朋友切磋球技。

徐生明國際少棒錦標賽在高雄舉辦10屆後，去年首度移師到彰化舉行，開啟新的起點。「師母」謝榮瑤表示，感謝彰化縣議會議長謝典林、頂新和德文教基金會和聯達資訊今年持續贊助，還有成美文化園的協助，以及味全公司贊助150箱牛奶給所有的小朋友，美津濃公司贊助4強球衣、獎品，讓我們能夠連2年在彰化比賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

徐生明國際少棒錦標賽自第3屆起開始邀請外國球隊來台，但每屆以2隊為原則，今年高達4隊是破天荒。其中韓國順天南山少棒，去年獲得季軍，以前3名資格保留參賽機會，今年仍由外型與富邦悍將打擊教練高國輝長得神似的總教練孟鎮國領軍，陣中包括捕手韓東明在內有6位是老班底，來勢洶洶，尤其外野手金貞賢，身高168公分，體重79公斤，身材比去年更「大號」，要特別小心。

日本則由東京的城東聯盟組成聯隊參賽，城東聯盟由東京的北砂與墨田兩隊組成，由北砂的總監督久保喜一郎領軍。城東聯盟剛取得2024美津濃秋季少棒賽東京地區的冠軍，代表參加關東選手大賽。

▲▼徐生明少棒賽 。（圖／記者歐建智攝）

特別一提的是，北砂和墨田兩隊都已成立超過40年，尤其北砂隊，曾6度代表日本參加LLB世界少棒錦標賽，4度在威廉波特拿下冠軍，前一次是2017年，實力不容小覻。世界12強球星、日本火腿隊重砲清宮幸太郎，以及去年橫濱第1指名、今年在開幕戰生涯首安就開轟且敲出日職本季第1號全壘打的度会隆輝外野手，都出身自北砂。

韓國首爾和香港隊則是自費參賽，其中香港隊領隊呂文生，總教練則是前中信兄弟投手教練葉明煌，國內球迷都很熟悉。謝榮瑤表示，韓國首爾已連續5年表達想要來台比賽，今年答應他們，但只能自費參賽。

國內參賽的球隊也不好惹。去年獲得冠、亞軍的桃園龜山、北市東園少棒，都是傳統勁旅，其中龜山更是在徐生明國際少棒錦標賽奪冠最多的隊伍，今年才剛在威廉波特世界少棒賽抱回亞軍，雖然不少球員已畢業，但每年實力都有一定水準，將要尋求連霸及隊史在本賽事的第7冠。

▲▼徐生明少棒賽 。（圖／記者歐建智攝）

謝榮瑤表示，11月26日星期二，11點30分的季軍戰和下午1點30分的冠亞軍爭霸戰，客家電視台都有直播。今年還是邀請到展元和潘忠韋擔任主持和球評。

至於比賽明年是否續辦？謝榮瑤說：「就像我們今年的Slogan『12有夢 成就完美』，我們有夢，但先把今年比賽完美辦好再看情況。」

▲▼徐生明少棒賽 。（圖／記者歐建智攝）

關鍵字： 少棒徐生明少棒

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／樂天主砲朱育賢行使自由球員　今年中職第4人

快訊／樂天主砲朱育賢行使自由球員　今年中職第4人

快訊／林泓育3年約續留　樂天全力留下朱育賢

快訊／林泓育3年約續留　樂天全力留下朱育賢

離開富邦悍將轉戰業餘　于森旭：珍惜在球場日子

離開富邦悍將轉戰業餘　于森旭：珍惜在球場日子

全NBA剩七六人只拿1勝　再爛下去恐助西區龍頭雷霆獲「樂透籤」

全NBA剩七六人只拿1勝　再爛下去恐助西區龍頭雷霆獲「樂透籤」

味全龍內野有洋將？陳思仲英文名出賽引韓媒關注　稱讚守備實力

味全龍內野有洋將？陳思仲英文名出賽引韓媒關注　稱讚守備實力

灰熊主力接連因傷倒下　河村勇輝暫緩到G聯盟報到

灰熊主力接連因傷倒下　河村勇輝暫緩到G聯盟報到

湖人用羅素換長人？兩交易人選曝　新帥瑞迪克自認是「受虐狂」

湖人用羅素換長人？兩交易人選曝　新帥瑞迪克自認是「受虐狂」

快訊／12強中華隊熱身賽交手中信兄弟　先發打線出爐

快訊／12強中華隊熱身賽交手中信兄弟　先發打線出爐

古林睿煬有望火腿得標12日揭曉　獅隊端複數年合約留FA大咖陳韻文

古林睿煬有望火腿得標12日揭曉　獅隊端複數年合約留FA大咖陳韻文

冬季聯盟中職分兩隊　球員陣容正式揭曉

冬季聯盟中職分兩隊　球員陣容正式揭曉

正宮埋伏逆襲「雙手爆推」　小三飛噴頭撞車...網：超療癒

熱門新聞

快訊／樂天主砲朱育賢行使自由球員　今年中職第4人

快訊／林泓育3年約續留　樂天全力留下朱育賢

離開富邦悍將轉戰業餘　于森旭：珍惜在球場日子

全NBA剩七六人只拿1勝　再爛下去恐助西區龍頭雷霆獲「樂透籤」

味全龍內野有洋將？陳思仲英文名出賽引韓媒關注　稱讚守備實力

灰熊主力接連因傷倒下　河村勇輝暫緩到G聯盟報到

讀者回應

﻿

熱門新聞

1朱育賢行使自由球員　今年第4人

2林泓育3年約續留　樂天留朱育賢

3離開富邦轉戰業餘　于森旭：珍惜

4費城再爛下去恐助雷霆獲得樂透籤

5味全內野洋將？陳思仲引韓媒關注

最新新聞

1陳柏清兩戰首局都挨轟坦言心態要調整

2陳晨威雙安火燙開路添信心　首戰提防韓國長打

3爭自由4大咖　台鋼：有多位符合

412強熱身賽提前結束不影響投手調整

5雨中奮戰提前結束！中華5局1比3兄弟

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

象迷湧台中挺兄弟封王！　峮峮透露「還不是引退時候」

詹子賢封王遊行談FA決定　坦言：想照自己的心走

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

曾效力味全龍「盼再回到中職打球」　川崎宗則向球迷問好：台灣我愛你

曹錦輝分享練投影片　41歲飆出火球驚呆粉絲

笑蹦闆的拳跟Toyz一樣軟　統神透露拳上後會繼續練拳

百萬YTR夫妻爆婚變！Ryu疑外遇　Yuma反遭小三控先出軌Tommy

動力火車志琳「唱一半突笑場」　只因看到洋蔥：我不要站他旁邊XD

鼓鼓.大元「合體看陶喆」超害羞　蕭敬騰甜摟Summer...記者閃瞎XD

葉珂遭傳騙黃曉明錢：他老精了！　宣布退出網路…為過往言論道歉
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366