第12屆徐生明少棒賽4外隊創新高　「飛總」領軍香港踢館

▲▼徐生明少棒賽 。（圖／記者歐建智攝）

記者歐建智／台北報導

第十二屆徐生明國際少棒錦標賽將於11月23日至26日在彰化開打。今年有4支外隊參賽創下新高，前統一獅總教練「飛總」呂文生將以領隊身分率領香港隊登台，與國內小朋友切磋球技。

徐生明國際少棒錦標賽在高雄舉辦10屆後，去年首度移師到彰化舉行，開啟新的起點。「師母」謝榮瑤表示，感謝彰化縣議會議長謝典林、頂新和德文教基金會和聯達資訊今年持續贊助，還有成美文化園的協助，以及味全公司贊助150箱牛奶給所有的小朋友，美津濃公司贊助4強球衣、獎品，讓我們能夠連2年在彰化比賽。

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徐生明國際少棒錦標賽自第3屆起開始邀請外國球隊來台，但每屆以2隊為原則，今年高達4隊是破天荒。其中韓國順天南山少棒，去年獲得季軍，以前3名資格保留參賽機會，今年仍由外型與富邦悍將打擊教練高國輝長得神似的總教練孟鎮國領軍，陣中包括捕手韓東明在內有6位是老班底，來勢洶洶，尤其外野手金貞賢，身高168公分，體重79公斤，身材比去年更「大號」，要特別小心。

日本則由東京的城東聯盟組成聯隊參賽，城東聯盟由東京的北砂與墨田兩隊組成，由北砂的總監督久保喜一郎領軍。城東聯盟剛取得2024美津濃秋季少棒賽東京地區的冠軍，代表參加關東選手大賽。

特別一提的是，北砂和墨田兩隊都已成立超過40年，尤其北砂隊，曾6度代表日本參加LLB世界少棒錦標賽，4度在威廉波特拿下冠軍，前一次是2017年，實力不容小覻。世界12強球星、日本火腿隊重砲清宮幸太郎，以及去年橫濱第1指名、今年在開幕戰生涯首安就開轟且敲出日職本季第1號全壘打的度会隆輝外野手，都出身自北砂。

韓國首爾和香港隊則是自費參賽，其中香港隊領隊呂文生，總教練則是前中信兄弟投手教練葉明煌，國內球迷都很熟悉。謝榮瑤表示，韓國首爾已連續5年表達想要來台比賽，今年答應他們，但只能自費參賽。

國內參賽的球隊也不好惹。去年獲得冠、亞軍的桃園龜山、北市東園少棒，都是傳統勁旅，其中龜山更是在徐生明國際少棒錦標賽奪冠最多的隊伍，今年才剛在威廉波特世界少棒賽抱回亞軍，雖然不少球員已畢業，但每年實力都有一定水準，將要尋求連霸及隊史在本賽事的第7冠。

謝榮瑤表示，11月26日星期二，11點30分的季軍戰和下午1點30分的冠亞軍爭霸戰，客家電視台都有直播。今年還是邀請到展元和潘忠韋擔任主持和球評。

至於比賽明年是否續辦？謝榮瑤說：「就像我們今年的Slogan『12有夢 成就完美』，我們有夢，但先把今年比賽完美辦好再看情況。」