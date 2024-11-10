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丁聖儒締TPBL首個大三元　台北戰神止住4連敗開湖

▲▼台北戰神丁聖儒、新竹攻城獅高國豪。（圖／TPBL提供）

▲台北戰神丁聖儒。（圖／TPBL提供）

文／中央社

TPBL台北台新戰神今天作客新竹御嵿攻城獅，靠著後衛丁聖儒繳出15分、11籃板、12助攻的聯盟首張大三元成績單，率隊以94比84擊敗對手，終於拿下新聯盟首場勝利。

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）台新戰神賽前苦吞開季4連敗，是新聯盟7隊中唯一勝場還沒開胡的球隊。

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今天戰神作客攻城獅，首節以22比24落後、半場仍以41比48不敵對手；不過易籃後戰局丕變，第3節結束前2分24秒，戰神靠著洋將奧利佛（Devin Oliver）2罰1中後，取得63比62逆轉超前，前3節結束戰神反以67比66領先。

第4節開賽後，戰神再靠一波11比4攻勢擴大優勢，加上攻城獅在末節命中率不佳，終於讓戰神拿下新聯盟首勝。

▲▼台北戰神丁聖儒、新竹攻城獅高國豪。（圖／TPBL提供）

▲台北戰神丁聖儒、新竹攻城獅高國豪。（圖／TPBL提供）

戰神後衛丁聖儒出賽38分鐘，儘管命中率13投5中僅38%，但繳出15分、11籃板、12助攻的大三元成績單，不但締造TPBL首次大三元紀錄，也擔任起穿針引線的角色，全場正負值高達+14。

戰神雙洋將米勒（Malcolm Miller）、塞瑟夫（Ihor Zaytsev）各攻下全隊最高的19分，塞瑟夫另有11籃板、5助攻。奮力搶勝的戰神，團隊抓下22個進攻籃板，二波得分以25比8完勝攻城獅；攻城獅雖有6人得分達兩位數，但團隊籃板以42比63慘敗。

關鍵字： TPBL台北戰神丁聖儒新竹攻城獅

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