證明騎士11連勝一點都不水　賈蘭德：現在是被追趕的一方

▲騎士賈蘭德。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

台灣時間10日，騎士在主場以105比100戰勝籃網，開季連勝紀錄來到11場。原先季初連勝遭質疑有水分的騎士，在接連擊敗狀態火熱的勇士與籃網後，主控賈蘭德（Darius Garland）一吐為快，「大家都知道在NBA贏下1場比賽有多困難，但現在我們已經11勝0敗了，我們現在是被追趕的那一方。」

騎士季初受網友質疑「只會打弱隊」，都是面對重建中或狀況不佳的球隊取勝，但他們9日以19分之差大勝狀態火熱的勇士，隨後又擊敗同樣有著不錯表現的籃網，成功打臉外界的低估，成為人們口中可怕的東區勁旅。

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騎士本季以場均得分124.5高居聯盟第1，但前役對籃網，前3節僅得70分，顯示出對手的戰術完全奏效。第4節開打前，騎士總教練亞特金森（Kenny Atkinson）啟用了新戰術，讓年輕長人莫布里（Evan Mobley）成為騎士場上唯一的大個子，並排出4名後衛的「小球陣容」，加快比賽節奏，迫使比賽回到騎士擅長的進攻模式，最終騎士末節單節得到35分，成功逆轉取得勝利。

▲騎士莫布里。（圖／達志影像／美聯社）

談到末節的「小球陣容」，莫布里表示，「我們打得很開心，每個人都在共識的基礎上發揮了自己的特長。」主控賈蘭德則認為防守換防是成功的關鍵，並補充道，「我們從1號位到5號位都可以換防，對於擋拆我們會進行夾擊，我們在場上隨時能夠創造抄球的機會，一旦被我們抄到，我們可以轉化為快攻輕鬆得分，到了比賽最後階段，我們的防守效果越來越明顯。」

這場勝利提升了騎士全隊的信心，莫布里說，「從訓練營開始，每個人都朝著同一個方向努力，並思考如何讓我們每個人能發揮到最佳狀態，大家也在不斷調整自己的打法，如果我們保持這種狀態，未來的可能性是無限大的。」