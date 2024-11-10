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開心的除厄？韓國球員全壘打打破巴士窗戶　韓媒曝意外插曲

▲▼韓國隊9日在天母球場練習。（圖／記者楊舒帆攝）

▲韓國隊9日在天母球場練習。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

世界12強賽官方熱身賽於10日開打，前日韓國隊到天母棒球場練習時，卻發生意外插曲，球隊巴士遭「自己人」打破窗戶，韓媒以「開心的除厄」來形容這段插曲，球隊在等待一段時間才由官方調度車輛回到飯店。

據韓媒《體育朝鮮》報導，當韓國隊結束在天母球場練習行程時，卻發生意外，WBSC國際棒壘球總會官方安排的兩輛巴士，其中一輛的後門玻璃窗被打破。

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韓職相關人員表示，「這是李主刑在打擊練習時，擊出天母右外野大牆後砸中的地方。」韓媒也描述，這發全壘打展示他良好的打擊手感，但偏偏打中球隊巴士的玻璃。而球隊以為替代的巴士很快就能調度抵達，但官方未能馬上派出車輛，導致行程延後，球隊較晚抵達飯店。由於打者有好的狀態敲出全壘打才造成意外，也被韓媒以「全壘打打碎球隊巴士玻璃...柳仲逸號開心的除厄？」來形容這次插曲。

隊長宋成文成為「氣氛擔當」，在愉快的氣氛下完成首日訓練。韓媒描述，很多球員透露抵達台灣後，比賽感覺更加真實。首日訓練也吸引台灣媒體到場訪問總教練柳仲逸與郭彬。韓國隊將於10日晚間與味全龍交手，將由任燦圭先發，味全龍則由郭郁政掛帥主投。

關鍵字： 韓國隊台灣熱身賽意外巴士球隊

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