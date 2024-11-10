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字母哥發火：不想在這可以滾　2勝7敗公鹿被爆狂打電話求交易

記者游郁香／綜合報導

公鹿開季至今僅拿下2勝7敗的慘績，「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)在球隊狂輸尼克22分後臉色鐵青，在休息室受訪時突然發火，「如果你不想在這裡的話，你可以離開。」NBA資深記者溫德霍斯特(Brian Windhorst)爆料，密爾瓦基高層在11月第1周就開始狂打電話尋求交易。

公鹿上季網羅了8屆全明星後衛里拉德(Damian Lillard)，他與密爾瓦基一哥安戴托昆波的搭配成效卻不如預期，兩人今夏也未能一起練習，儘管兩位核心球員開季場均合計能砍57.4分，球隊戰績卻是慘淡的2勝7敗，在東區僅勝過1勝7敗的七六人。

▲▼公鹿一哥安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

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▲公鹿一哥安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社，下同）

在前役以94比116慘輸尼克22分後，字母哥公開質疑團隊的努力程度，「我們在之前兩場對騎士的比賽中有競爭嗎？有的。那麼我們今天有競爭嗎？沒有，這是你可以控制的事情。」

「如果你上場的時候不打算競爭，你就不會贏得比賽。有時候你拚盡全力去競爭，還是贏不了比賽，但至少你給自己一個機會。」字母哥說，他不知道團隊是否覺得「不去場上競爭」是可以接受的，但他個人很不滿意，「我們兩天後要對陣波士頓。如果你不競爭，你會輸掉30分，就是這麼簡單。」

值得一提的是，字母哥在休息室受訪時，突然發火對著鏡頭外的某個人說，「如果你不想在這裡的話，你可以離開，我是認真的。」球迷開始狂猜他這句話是在對誰說，「這可能會被誤解為是在說里拉德，但很可能是在跟一位記者說話。」「他對鏡子裡的自己說嗎？哈哈哈。」「跟主帥瑞佛斯(Doc Rivers)說？」

▲▼公鹿一哥安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

NBA資深記者溫德霍斯特近日在節目上爆料，公鹿高層正在做一件大家「不常見」的事情，「那就是在11月的第1周就開始在交易市場上搜尋……我不認為通過交易市場可以獲得幫助……他們幾乎打電話給了整個聯盟。」

公鹿本季的團隊薪資觸發了「第2層硬上限」，且他們要等到2031年才有選秀權，當前的處境可謂「災難」。

關鍵字： NBA公鹿字母哥安戴托昆波

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