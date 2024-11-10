NBA史上第12支！騎士開季11勝0敗　14分逆轉勝續寫不敗神蹟

CLEVELAND STAYS UNBEATEN ????@cavs are the 12th team in NBA history to start a season 11-0! pic.twitter.com/DjpOgHAZaA — NBA (@NBA) November 10, 2024

記者游郁香／綜合報導

開季至今還未嚐敗績的騎士，今(10)日在主場面對籃網來犯，儘管下半場最多曾落後14分，他們仍憑藉決勝節打出35對18的猛烈反擊，以105比100上演逆轉秀，將連勝紀錄推進到第11場，成為NBA史上第12支以11勝0敗開局的球隊。

Ty Jerome clutch floater puts CLE back up 3!



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騎士陣中多名主將上季都曾陷入交易傳聞，不過最終頭號得分手「蜘蛛人」米歇爾(Donovan Mitchell)今夏以3年1.503億美元(約49億台幣)續約，主控賈蘭德(Darius Garland)和當家中鋒艾倫(Jarrett Allen)也沒被送走，他們聯手率克里夫蘭打出令人驚艷的開季表現。

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▲騎士賈蘭德（左）。（圖／達志影像／美聯社）

自10月24日開幕戰狂勝暴龍30分以來，騎士至今未嚐敗績，今日在主場出戰籃網，上半場結束僅57以55領先2分，未料第3節突然斷電，單節只拿下13分，一度落後14分，不過他們在決勝節急起直追，賈蘭德最後3分05秒的急停跳投將比數逼近到95比96，隨後他又命中2罰，克里夫蘭1分反超。

▲騎士莫布利（後）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵時刻，莫布利(Evan Mobley)接到賈蘭德的助攻上演暴扣，賈蘭德與傑隆(Ty Jerome)接連切入取分，讓騎士在最後46秒保有3分領先，米歇爾終場前15.1秒的兩罰鎖定了勝局，克里夫蘭終場以105比100逆轉擊退籃網，是本季至今唯一不敗的隊伍，也是聯盟歷史上第12支以11勝0敗開局的球隊。

▲騎士米歇爾。（圖／達志影像／美聯社）

騎士先發有3人得分突破20大關，莫布利11投10中攻下23分、16籃板和4抄截；米歇爾繳出22分，包辦4顆三分球；再次在決勝時刻挺身而出的賈蘭德，單場11投8中貢獻20分、 6助攻。

克里夫蘭主帥亞特金森賽後表示，「儘管我們在第3節很掙扎，這真是一場了不起的逆轉。」