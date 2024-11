帕拉修斯單場雙響奠勝基　委內瑞拉8比4力退墨西哥奪勝

▲帕拉修斯(Jermaine Palacios)。(圖/翻攝自X/laaficion)



實習記者胡冠辰/綜合報導

世界12強賽A組預賽在墨西哥開打,委內瑞拉靠著曾效力MLB明尼蘇達雙城的三壘手帕拉修斯(Jermaine Palacios)單場雙響的帶動下,全場狂敲12安展現團隊火力,終場便以8比4摘下勝利,首勝開張。

???????? Jermaine Palacios started Venezuela's attack against Mexico with this Dinger.

Now Venezuela is leading 7-0 in the seventh#Premier12 || @Premier12 pic.twitter.com/FvPosOkqTt