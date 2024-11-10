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帕拉修斯單場雙響奠勝基　委內瑞拉8比4力退墨西哥奪勝

▲帕拉修斯（Jermaine Palacios）。（圖／翻攝自X／laaficion）

▲帕拉修斯（Jermaine Palacios）。（圖／翻攝自X／laaficion）

實習記者胡冠辰／綜合報導

世界12強賽A組預賽在墨西哥開打，委內瑞拉靠著曾效力MLB明尼蘇達雙城的三壘手帕拉修斯（Jermaine Palacios）單場雙響的帶動下，全場狂敲12安展現團隊火力，終場便以8比4摘下勝利，首勝開張。

2局上半委內瑞拉率先發動攻勢，帕拉修斯（Jermaine Palacios）在2壞球的時候相中墨西哥先發霸威斯（Manny Bañuelos）一顆91英里紅中速球，一棒扛出右外野大牆幫助球隊1比0先馳得點；一出局1、2壘有人的情況下卡斯提歐（Diego Castillo）再補上一支清壘的二壘安打，委內瑞拉將領先優勢擴大至3比0。

5、6兩局委內瑞拉打線火力銳利不減，弗洛雷斯（Ramón Flores）、佩雷斯（Carlos Pérez）的長打挹注外加團隊基本功的成功執行，委內瑞拉將記分板上的比分改寫為7比0，先發投手必贏多（Ricardo Pinto）則是繳出5局6K的不俗表現。

7局上半委內瑞拉三壘手帕拉修斯夯出一發陽春砲，繳出單場兩轟的瘋狂表現也幫助球隊將分差領先到8比0；主場墨西哥則是在下個半局迎來得分開張，游擊手特雷霍（Alan Trejo）開轟棒打富藍戈，墨西哥1比8落後。

8局下半墨西哥持續反擊，現年37歲的2016年MLB國聯全壘打王卡特（Chris Carter）敲出一發超遠轟，墨西哥再添一分；9局下半墨西哥把握最後機會，羅哈斯（José Rojas）在2出局滿壘的情況下擊出2分打點的右外野安打，墨西哥追至4比8，無奈上一打席開轟的卡特遭到再見接殺，終場委內瑞拉就以8比2笑納本屆12強首勝。

關鍵字： 世界12強賽委內瑞拉墨西哥帕拉修斯霸威斯

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