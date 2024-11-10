12強美國首戰遭完封0比1落敗　波多黎各鐵牛棚驚奇開紅盤

▲12強波多黎各1比0擊敗美國。（圖／WBSC官網）

記者楊舒帆／綜合報導

世界12強賽A組預賽在墨西哥開打，波多黎各靠著舊金山巨人高A塞瓦約斯（Sabin Ceballos）一棒定江山，搭配超強牛棚讓美國隊連4局都攻佔三壘卻未能得分，最終以1比0獲勝。

波多黎各與美國上演投手戰，前5局戰成0比0平手，6局上波多黎各突破防線，塞瓦約斯從美國隊紅人3A投手本蕭特（Sam Benschoter）手中轟出陽春砲，取得1比0領先。

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美國隊6局下一度攻佔三壘，且7局下、8局下都攻佔二、三壘，但波多黎各牛棚陣壓制火力，成功阻擋美國隊反撲。關鍵9局下克勞福德（Justin Crawford）率先擊出二壘安打幫助美國隊攻佔得點圈，利用高飛球又進佔三壘，但隊友敲出二壘滾地球時，波多黎各二壘手梅茲（Javier Vaz）快傳本壘觸殺製造關鍵出局數。

波多黎各曾在首屆闖進8強，本屆首次與美國交手就搶下勝利，搶得本屆賽事好彩頭。波多黎各動用7名投手，舊金山巨人的伯穆德茲（Jonathan Bermudez）先發4局無失分，布爾戈斯（Raymond Burgos）中繼1.1局無失分奪下勝投。

自6局起波多黎各面臨得點圈危機，貝尼特斯（Jorge Benitez）、辛川（Luis Cintron）、克魯茲（Luis Cruz）都在關鍵時刻登板化解危機，為團隊守住勝利。開轟的塞瓦約斯去年第3輪獲得勇士青睞，今年7月透過交易轉戰巨人，本季都在高A聯盟活躍，累計10發全壘打，打擊率.269。