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韓國12強之星金倒英點名王志煊投球有特色　抵台被要簽名很驚喜　

▲▼韓國隊金倒英內野守備訓練。（圖／記者楊舒帆攝）

▲韓國隊金倒英。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

世界12強賽韓國隊最受矚目的新星是今年創下「30轟、30盜」的怪物新人金倒英，被問及對中華隊印象時，直指印象深刻的是可能對左打者的側投王志煊。

金倒英將扛下韓國隊中心打線，本季繳出38轟、40盜的表現，幫助起亞虎拿下總冠軍，被視為MVP熱門人選。

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繼亞冠賽後再度入選韓國隊，在本屆12強賽被寄予厚望，WBSC國際棒壘球總會官網也特別點名他為最矚目的明星。他表示：「來台訓練後就有一種感覺（摸著胸口），更有趣也能更專注。」

在桃園機場就有不少粉絲找金倒英簽名，他坦言，沒想過會如此，很開心也很新奇，12強比去年亞冠賽規模更大，希望不辜負大家的期待。

被問及對中華隊投手印象時，金倒英說：「印象深刻的是側投左投，感覺左打者面對他並不容易，整體來說台灣的投手都很強。」

連大聯盟官網也關注，金倒英透露：「想要展現出與去年不同的自己，能受到關注就表示這是一個很重要的賽事，我會更加專注打好比賽。」

鎮守三壘的金倒英利用守備練習適應天母人工草皮，他說：「內野與改建前的高尺巨蛋很像，滾動時感覺球速滿有力道，接下來的時間必須好好適應。」而他也提到，相較於投手而言，天母球場應該是更有利於打者的球場。

在韓國職棒總冠軍賽付出全力的他，加入國家隊後還未能展現擅長的長打。他說：「對上尚武隊時手感不太好，不過來這裡訓練後感覺身體變輕了。今天打擊時感覺還不錯」，展現出信心。

此外，金倒英透露個人感覺體重掉了不少，「起亞虎團長（沈哉學）和總教練李杋浩都提醒我要小心別受傷。我會好好表現的」，露出微笑。

▲▼韓國隊總教練金倒英。（圖／記者楊舒帆攝）

▲韓國隊總教練金倒英。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 韓國隊金倒英中華隊棒球12強賽

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