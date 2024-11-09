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詹子賢首談FA決定坦言最近睡不好：照自己的心走

▲▼ 詹子賢 。（圖／記者王真魚攝）

▲詹子賢 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台中報導

中信兄弟奪下中華職棒總冠軍後，全隊於11月9日在台中舉行盛大的封王大遊行。球迷的焦點集中在宣布行使自由球員（FA）資格的詹子賢，他在遊行中首次公開亮相，熱情的球迷高呼「留下來！」盼他繼續留在兄弟。面對球迷的支持，詹子賢表達了感謝之情，並談到了他行使FA的決定。

「感謝球迷還記得我在這一隊，」詹子賢坦言，這次行使FA是深思熟慮的結果。「其實在還沒資格時就想過要行使，球員生涯短暫，想讓自己更好，照自己的心走。」他透露冠軍賽結束後仍在糾結，最後與家人討論後才決定。

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遊行過程中，一位綽號「豪哥」的鐵粉與球迷一搭一唱高喊「詹子賢、留下來」，讓他相當動容。不過他也笑稱，「本來滿感動的，後來整車都在喊，反而有點尷尬，因為我不想變焦點。」

對於未來動向，詹子賢表示目前仍在等待中，「看球隊需不需要，就持續等待。」他也坦承這段時間因為FA的事「睡不太好」，但希望能順其自然。「看到這麼多球迷希望我留下來，除了感謝還是感謝，謝謝大家一直支持我，認同我的表現。」

詹子賢雖然已經行使FA，但還是期待台北場遊行，「很喜歡大家一起的感覺，但也怕交通堵塞，看文心路好多球迷，真的不得了。」他也稱讚台中市府對於遊行交通管制越來越有經驗，「路況很順暢，但並不是人少，可能市府交通局比較有經驗了。」

關鍵字： 中信兄弟詹子賢總冠軍自由球員遊行

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