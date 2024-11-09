韓國「牛棚海」5位終結者入選　WBSC聚焦怪物新人金倒英

▲韓國教頭柳仲逸。（圖／截自WBSC官網）

記者楊舒帆／綜合報導

WBSC國際棒壘球總會官網陸續推出世界12強賽隊伍介紹，中華隊首戰對手韓國隊，聚焦在韓職「30轟、30盜」怪物新秀金倒英，此外5位終結者也是亮點。

WBSC官網描述，「最受矚目的球星是起亞虎三壘手金倒英，這位過去在U23世界盃發光發熱的明星，在21歲時成為最年輕的30轟30盜選手。他在2024年韓職賽季為起亞虎轟出38支全壘打並累計40盜。」

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而郭斌與李映河則是U18世界盃的戰友，郭斌曾參加去年經典賽，李映河則有上屆12強賽資歷。此外，金書賢、蘇衍準及外野手崔元準也都參加過U18世界盃。

韓國總教練柳仲逸與投手教練崔一彥決定採用4人輪值並加強牛棚陣容。先發輪值為郭彬、任燦圭、高永表及蘇衍準。韓國隊的牛棚群不容小覷，有5位韓職的終結者，鄭海英為起亞虎守住勝利，全年累計31次救援成功，LG劉泳澯26次救援、KT巫師朴英賢25次救援、斗山熊金澤研19次救援、SSG趙丙炫12次救援。

「投手陣容來看非常強大。」柳仲逸表示，「這是一支年輕的球隊，我們可能缺乏經驗。自杭州亞運會以來，我一直在組織和帶領球隊培養年輕球員。我的目標是讓這些年輕球員在國際賽場上獲得更多經驗，建立自信，使他們能夠成為2026年世界棒球經典賽和2028年洛杉磯奧運會的主力。」