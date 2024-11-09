大谷翔平經濟效益超乎想像　美國商人：道奇每年只花200萬美元

▲大谷翔平 。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇二刀流大谷翔平以10年7億美元（約新台幣220億）的超大合約加盟後，展現出相稱的優異表現。美國商人龐普利亞諾（Joe Pompliano）在美國Podcast節目「Foul Territory」中表示，「這可能會成為歷史上最佳的合約之一」。

在該節目中，前大聯盟球員、主持人 皮爾辛斯基（A.J. Pierzynski） 引述消息來源指出，道奇隊僅從大谷的合約就獲得了1.2億美元（約新台幣38.7億）的額外收入。

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對此，龐普利亞諾表示，「道奇隊支付他7億美元，聽起來可能很瘋狂，但考慮到這份合約的獨特性，以及他為球隊帶來的知名度，短期來看，實際上每年只花費200萬美元（約新台幣6450萬元），這對道奇隊的商業價值產生了巨大影響。」

「我認為AJ（皮爾辛斯基）提到的金額可能是準確的。我也聽過類似的消息。」龐普利亞諾並未否認他的經濟效益。龐普利亞諾進一步指出，「任何去過道奇主場比賽的人都知道有多少日本人在場。（大谷）的商品銷售在聯盟中排名第一。貝茲（Mookie Betts）和弗里曼（Freddie Freeman）也進入前十名。」在這支明星球隊中，大谷展現出遠超其他球員的「經濟效益」。