富邦勇士明開箱「熟面孔」金恩　許晉哲坦言3連戰考驗體能和票房

▲富邦勇士總教練兼領隊許晉哲。（圖／記者杜奕君攝）

記者游郁香／綜合報導

台北富邦勇士休賽季簽下的前T1職籃洋將金恩(Nick King)，確定將在明(9)日對桃園璞園領航猿一役迎來加盟首秀，領隊許晉哲透露，金恩之前出現傷病問題，這2周已隨隊訓練，他是很願意分享球的洋將，「希望其他人接到他的球能把球投進籃框，提高命中率。」

勇士明日起將展開主場3連戰，分別出戰領航猿、台南台鋼獵鷹和高雄鋼鐵人，4天內要打3戰，許晉哲直言，「3連戰對球員體能是考驗，對票房也是非常大的考驗。」他希望全隊無論是體能的調節上或改善進攻端的缺失，能打出最好的一面，也喊話要球迷踴躍入場替勇士應援。

[廣告]請繼續往下閱讀...

許晉哲也確認，今夏加入的洋將金恩將會在明日「開箱」，金恩這2周已隨隊訓練，「他願意分享球，希望接到他的球的球員能把球投進籃框，提高命中率。」

▲富邦勇士洋將金恩將在明日開箱。（圖／富邦勇士提供）

金恩2018年大學畢業後開啟職籃生涯，先後效力NBA發展聯盟緬因紅爪(現為緬因塞爾提克)、ABL菲律賓火焰，曾入選ABL年度第一隊。2020年至荷蘭籃球聯賽發展，率隊奪下總冠軍。

接著分別至義大利籃球聯賽、NBA發展聯盟風城公牛闖蕩，金恩2023首度來台加盟新北中信特攻，幫助球隊奪下隊史首冠，隔年轉戰台鋼獵鷹，出賽22場，場均可繳24.2分、10.3籃板、5.7助攻、1.9抄截的全面數據，展現多元進攻手段與得分爆發力。

許晉哲與金恩早在2019-2020賽季、勇士征戰ABL聯賽時期就相識，「我們在ABL時期就互相認識了，當時他在菲律賓火焰隊和我們交手，他的表現相當出色，後來他來到台灣打球，不斷精進自我，從數據上也能明顯看見，無論在得分、籃板、助攻等方面的表現都非常全能。」