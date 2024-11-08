「浪花兄弟2.0」兩超猛數據傲視NBA　勇士8戰7勝關鍵在防守

▲勇士天王柯瑞（中）。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士開季8戰豪取7勝，包括擊敗衛冕軍塞爾提克，打出絕佳氣勢，《NBC體育》指出，團隊齊心提升防守強度是他們致勝的關鍵。另外，天王柯瑞(Stephen Curry)與希爾德(Buddy Hield)組成「浪花兄弟2.0」，兩人同時在場上時，有兩項數據傲視全聯盟。

當主帥柯爾(Steve Kerr)說出本季的勇士陣容深度是「10年之最」時，外界對此半信半疑，不過灣區在當家頭牌柯瑞缺陣3場期間仍持續連勝，防守表現也比上季明顯提升，昨(7)日作客衛冕軍塞爾提克一役，「咖哩大神」與資深神射希爾德合砍43分、8顆三分球，聯手率隊以118比112拉出5連勝。

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NBA記者賽德瑞(Evan Sidery)列出「浪花兄弟2.0」的驚人數據，當柯瑞與希爾德同時在場上時，勇士每100個進攻回合能得143.3分，在聯盟高居第1，且領先幅度相當大。另外，當場上陣容包含柯瑞與希爾德時，灣區大軍淨勝57.8分，也是聯盟最佳，「這是勇士能取得7勝1敗的重要原因之一。」

▲勇士希爾德。（圖／達志影像／美聯社）

《NBC體育》則點出，勇士的防守實力提升，讓他們開季表現強勢，以前一場對塞爾提克的比賽為例，灣區首節前段一度落後11分，但在「小手套」培頓二世(Gary Payton II)在第1節還剩7分21秒上場後，接下來的7分鐘，綠衫軍9次出手錯失了8球，出現3次失誤。

這一戰之前，綠衫軍是全聯盟本季最會得分的隊伍，但他們上半場火力卻明顯受限，首節最後7分鐘只得到7分，上半場最後16分38秒僅拿26分，前2節的命中率暴跌到35.1%，勇士靠著防守找到了比賽節奏，這種防守力度最終幫助他們扳倒綠衫軍。

一哥柯瑞表示，本季的勇士陣容比上季高大一些，「我們有更多的側翼防守者。如果我們能搶到籃板，我們通常能處於有利位置。」他分析，塞爾提克想盡可能多出手三分，多創造機會給一哥坦圖(Jayson Tatum)，雖然無法完全守住，但可以讓對手在嚴密防守下進攻，讓他們出手高難度的二分球。

▲勇士一哥柯瑞。（圖／路透）