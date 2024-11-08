運動雲

>

亞洲冬盟門票開賣　首日「紙風車劇團」公演

▲亞洲棒球冬季聯盟邀請紙風車劇團。（圖／中華職棒提供）
▲亞洲棒球冬季聯盟邀請紙風車劇團。（圖／中華職棒提供） 

記者陳立勳／綜合報導

「2024亞洲冬季棒球聯盟」門票今日正式開賣，開幕週活動首先公布，11月23日在台中洲際球場除了中午及晚間開幕戰的兩場賽事，下午的場外活動更攜手「紙風車劇團」進行免費公演為冬季聯盟拉開序幕。

晚間開幕戰台日兩國職棒交鋒將由2位團長與6位女孩領軍應援為台灣加油，為打造棒球成為親子互動重要活動，冬盟開幕週歡迎親子一同進場看球，11月23日開幕當天的賽事特別開放12歲以下孩童出示健保卡或學生證就能免費入場。

冬季聯盟讓6隊選手都有機會參與賽事，今年中職分為台灣山林隊、台灣海洋隊來參戰，高志綱總教練率領的台灣山林隊由中信兄弟、統一7-ELEVEn獅、樂天桃猿組成，鄧蒔陽總教練帶領的台灣海洋隊則由味全龍、富邦悍將、台鋼雄鷹組成，集結六隊選手參與冬季交流賽事，不僅能透過比賽磨練自我，與日本職棒的交手也能累積經驗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

開幕週下午的場外活動將為亞洲冬盟揭開序幕，「紙風車劇團」自1992年成立以來足跡遍佈台灣各地劇場、戶外空間與中小學校，展現台灣兒童劇場的創意及特色。

本次將演出《巫頂環遊世界》，由最有經驗的巫婆「巫頂」揮灑魔法，帶小朋友、大朋友環遊世界，希望透過劇團演出為兒童帶來更多元休閒體驗，讓偏遠地區與較少接觸藝術活動的小朋友們，也能欣賞原創性的精緻兒童劇及美好的藝術饗宴。

除此之外開幕週也特別和台中地檢署合作舉辦家庭日活動，讓喜歡棒球的老中青球迷都能進場觀看棒球賽事，為台灣國球加油，並期許能藉此延續棒球的永續精神，將熱血棒球魂流傳下去。

冬季聯盟門票今日正式開賣！首日賽事將在11月23日在台中洲際棒球場開打，午間賽事由台灣海洋隊交手日職紅隊，晚間賽事則由台灣山林隊交戰日職白隊。冬季聯盟平日免費入場，週六日原價300元、四強賽350元、季軍賽和冠軍賽400元，另外推出預售冬盟限定全季套票1000元，可觀賞全部場次，套票預售至12月1日晚上23:59截止，票券售出（若比賽因雨取消）亦不可要求退票。

預售票至比賽前一天晚上23:59都能購買，只要在ibon售票系統購買預售票還可享現場票價之九折優惠。

冬天持續燃燒心中的棒球魂，聯盟將在每個週末推出不同主題活動，並安排中華職棒組成的台灣應援團女孩在台灣山林隊或台灣海洋隊的賽事中為選手加油，熱情邀請球迷朋友踴躍進場，或是透過DAZN有線電視、MOD、DAZN OTT、CPBL TV欣賞。

關鍵字： 中職棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

周思齊球芽基金攜手永達社福基金會　捐款300萬助花蓮

周思齊球芽基金攜手永達社福基金會　捐款300萬助花蓮

開刀清骨刺投身自由市場　布萊格曼願意移防二壘

開刀清骨刺投身自由市場　布萊格曼願意移防二壘

12強中華隊不能小看　日本監督警戒林立、林安可

12強中華隊不能小看　日本監督警戒林立、林安可

《棒球文摘》票選新人王　海盜狀元郎、洋基火球男獲獎

《棒球文摘》票選新人王　海盜狀元郎、洋基火球男獲獎

佐佐木朗希準備挑戰大聯盟？　最快本周有答案

佐佐木朗希準備挑戰大聯盟？　最快本周有答案

潘文輝受傷辭退12強　近期接受右肘TJ手術

潘文輝受傷辭退12強　近期接受右肘TJ手術

兄弟牛棚8局失守狂丟10分　5比10遭古巴隊逆轉

兄弟牛棚8局失守狂丟10分　5比10遭古巴隊逆轉

軟銀正式宣布簽約　「火球男」張峻瑋穿上153號

軟銀正式宣布簽約　「火球男」張峻瑋穿上153號

威能帝意外沒打12強　本季投球局數是關鍵

威能帝意外沒打12強　本季投球局數是關鍵

開刀「重新認識身體」　藍翊誠設定明年春訓目標

開刀「重新認識身體」　藍翊誠設定明年春訓目標

女求外送員「借100吃早餐」　女店員：她不要餐點只要錢

熱門新聞

貝茲家中開趴：大谷翔平夫妻同框打籃球！真美子技驚全場

兄弟牛棚8局失守狂丟10分　5比10遭古巴隊逆轉

道奇想留人！總教練羅伯斯明年約滿　球團盼續約

潘文輝受傷辭退12強　近期接受右肘TJ手術

2024世界12強棒球熱身賽桃園開打　中華隊迎 樂天桃猿+中信兄弟

12強韓國教頭曝先發策略：必須先打贏台灣！沒有好對付的球隊

讀者回應

﻿

熱門新聞

1貝茲家中開趴：真美子、大谷打籃球

2兄弟牛棚8局失守　遭古巴隊逆轉

3道奇總管：希望延長羅伯斯合約

4潘文輝辭退12強　近期右肘TJ手術

52024世界12強棒球熱身賽桃園開打

最新新聞

1正力松太郎賞　大谷連莊特別賞

2里拉德坦承公鹿糟糕開局讓人驚慌

328歲日本「空靈女神」宣布退休

4冬盟門票賣　「紙風車劇團」公演

5中華男籃名單調整　盧峻翔遞補入選

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

峮峮首度在大巨蛋跳炸裂 場邊應援比手指愛心超甜！

古林睿煬奪中職年度MVP！見嬤驚喜現身獻花流男兒淚

林威助觀察富邦悍將秋訓　讚陳真日文問候、楊閔貽穿24號有感

林威助證實有台日其他球隊接觸　接任富邦副領隊：盼打造好文化

曾效力味全龍「盼再回到中職打球」　川崎宗則向球迷問好：台灣我愛你

HowHow穿上NB Fresh Foam X 1080v14，迎戰紐約馬拉松！

搞笑演繹媽媽生1胎與3胎差別　溫柔提醒→破口大罵超真實！

張書豪曝歐陽妮妮第一眼「很有城府」　求生欲上線急解釋...希望孩子像她！

賀錦麗發表演說承認敗選　承諾助川普和平轉移政權

飛機引擎突噴火乘客怕爆　驚慌自己開門「跳機逃生」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366