亞洲冬盟門票開賣　首日「紙風車劇團」公演



▲亞洲棒球冬季聯盟邀請紙風車劇團。（圖／中華職棒提供）

記者陳立勳／綜合報導

「2024亞洲冬季棒球聯盟」門票今日正式開賣，開幕週活動首先公布，11月23日在台中洲際球場除了中午及晚間開幕戰的兩場賽事，下午的場外活動更攜手「紙風車劇團」進行免費公演為冬季聯盟拉開序幕。

晚間開幕戰台日兩國職棒交鋒將由2位團長與6位女孩領軍應援為台灣加油，為打造棒球成為親子互動重要活動，冬盟開幕週歡迎親子一同進場看球，11月23日開幕當天的賽事特別開放12歲以下孩童出示健保卡或學生證就能免費入場。

冬季聯盟讓6隊選手都有機會參與賽事，今年中職分為台灣山林隊、台灣海洋隊來參戰，高志綱總教練率領的台灣山林隊由中信兄弟、統一7-ELEVEn獅、樂天桃猿組成，鄧蒔陽總教練帶領的台灣海洋隊則由味全龍、富邦悍將、台鋼雄鷹組成，集結六隊選手參與冬季交流賽事，不僅能透過比賽磨練自我，與日本職棒的交手也能累積經驗。

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開幕週下午的場外活動將為亞洲冬盟揭開序幕，「紙風車劇團」自1992年成立以來足跡遍佈台灣各地劇場、戶外空間與中小學校，展現台灣兒童劇場的創意及特色。

本次將演出《巫頂環遊世界》，由最有經驗的巫婆「巫頂」揮灑魔法，帶小朋友、大朋友環遊世界，希望透過劇團演出為兒童帶來更多元休閒體驗，讓偏遠地區與較少接觸藝術活動的小朋友們，也能欣賞原創性的精緻兒童劇及美好的藝術饗宴。

除此之外開幕週也特別和台中地檢署合作舉辦家庭日活動，讓喜歡棒球的老中青球迷都能進場觀看棒球賽事，為台灣國球加油，並期許能藉此延續棒球的永續精神，將熱血棒球魂流傳下去。

冬季聯盟門票今日正式開賣！首日賽事將在11月23日在台中洲際棒球場開打，午間賽事由台灣海洋隊交手日職紅隊，晚間賽事則由台灣山林隊交戰日職白隊。冬季聯盟平日免費入場，週六日原價300元、四強賽350元、季軍賽和冠軍賽400元，另外推出預售冬盟限定全季套票1000元，可觀賞全部場次，套票預售至12月1日晚上23:59截止，票券售出（若比賽因雨取消）亦不可要求退票。

預售票至比賽前一天晚上23:59都能購買，只要在ibon售票系統購買預售票還可享現場票價之九折優惠。

冬天持續燃燒心中的棒球魂，聯盟將在每個週末推出不同主題活動，並安排中華職棒組成的台灣應援團女孩在台灣山林隊或台灣海洋隊的賽事中為選手加油，熱情邀請球迷朋友踴躍進場，或是透過DAZN有線電視、MOD、DAZN OTT、CPBL TV欣賞。