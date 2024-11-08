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周思齊球芽基金攜手永達社福基金會　捐款300萬助花蓮

▲球芽基金攜手永達社福基金會協助花蓮共度難關。（圖／球芽基金提供）
▲球芽基金攜手永達社福基金會協助花蓮共度難關。（圖／球芽基金提供） 

記者陳立勳／綜合報導

2024年4月3日於花蓮發生規模7.2強震，造成花蓮地區許多住宅以及著名觀光景點產生嚴重損害，導致許多花蓮民眾受到經濟與心靈衝擊，遭逢此重大天災，球芽基金與公益夥伴永達保經及永達社福基金會，攜手發起本次捐助計畫，盼協助花蓮地區服務的學校早日恢復正常運作。

本次與球芽基金攜手的公益夥伴永達保經及永達社福基金會，一直秉持『集結善的力量‧活用善的資源‧實踐善的希望工程』為理念，關懷弱勢朋友，永達保經自成立至今堅持公益行善，與永達社福基金會推動社會關懷服務，在此次震災發生後，永達保經業務夥伴於第一時間主動透過永達社福基金會號召永達人一起「0403花蓮賑災捐款」，共計捐款新台幣300萬元，並與球芽基金合作展開為期二年的計劃，捐助亟需協助的受贈單位，作為災區校園、學校學生災後生活及其家庭的後續重建之用。

在此次公益結合的專案執行中，我們將以球芽基金長期服務的學校列為主要服務對象，包含有花蓮縣秀林鄉崇德國小、花蓮縣新城鄉新城國小、花蓮市中正國小、花蓮市中原國小、花蓮縣立化仁國中；公益專案除了將以校方所提供的申請資料：針對學校校舍因地震產生之災損、學校學生家中房屋產生紅黃單情形以及家中主要經濟來源之家長因地震影響造成失業或無薪假情形發生等受災情形，進行一次性立即性的受災補助，受災戶學生可透過學校申請獎學金，凡達到資格者最多可獲得兩學年(四學期)的獎學金補助。

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此外，將結合專業諮商或相關團隊，入校舉行震後安心講座或活動；並且提供低收入戶受災學生營養品的補充，期盼能以多面向並且持續性的公益關懷，幫助受災的學校與家庭早日恢復正常生活。

球芽基金創辦人周思齊與理事長蕭莉綾也在永達的例會時前往拜會陳慶鴻總經理，感謝永達今年的0403專案，讓今年花蓮的孩子有了永達作為後盾，可以更安心的學習。

蕭理事長表示，「非常感謝有永達的支持，今年花蓮地震、颱風天災頻傳，除了學校受損部分我們已經即時的撥了一筆預算讓學校能重建之外，同時也已撥付房屋受損家庭修繕補貼、受影響的家境困難孩子的助學金，目前已經執行約一百萬，這兩年的專案也會與永達一起攜手成為孩子們的支柱。」

關鍵字： 中職中信兄弟

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