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《棒球文摘》票選新人王　海盜狀元郎、洋基火球男獲獎

▲海盜「狀元郎」斯肯斯（Paul Skenes）投出職業生涯最高的6.1局103球無失分表現。（圖／達志影像／美聯社）
▲斯肯斯。（圖／達志影像／美聯社）  

記者陳立勳／綜合報導

美國雜誌《棒球文摘》（Baseball Digest）今天頒發年度新人王，其中美國聯盟由紐約洋基隊投手希爾（Luis Gil），國家聯盟則是匹茲堡海盜隊投手斯肯斯（Paul Skenes）。

經過選秀會後，斯肯斯只花307天後就在大聯盟初登板，成為近35年來最快在大聯盟登板的狀元郎。本季23場先發，投了133局，戰績11勝3敗，防禦率1.96，拿到9張第一名選票，以7分差擊敗聖地牙哥教士隊外野手梅里歐（Jackson Merrill），成為海盜隊史第5個拿到《棒球文摘》年度新人王。

洋基隊「火球男」希爾本季29場先發，投了151.2局，取得15勝7敗，防禦率3.50，投出171次三振，今年有17場比賽失分在1分以下，與史庫柏爾（Tarik Skubal）、克羅切（Garrett Crochet），並列大聯盟最多。

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票選結果希爾拿下6張第一名選票，贏了金鶯外野手考瑟（Colton Cowser）4分，考瑟拿到3張第一名選票，運動家終結者米勒（Mason Miller）則有2張第一名選票。

希爾是洋基隊史在《棒球文摘》第3位獲得新人王，前2位是基特（Derek Jeter）與賈吉（Aaron Judge），至於大聯盟頒發的年度新人王，將在台灣時間11月19日出爐。

關鍵字： MLB棒球

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