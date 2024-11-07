兄弟牛棚8局失守狂丟10分　5比10遭古巴隊逆轉



▲彭識穎。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳立勳／綜合報導

中信兄弟7日與12強古巴隊進行自辦熱身賽，原本中信兄弟5分領先，沒想到8局下戰況風雲變色，古巴隊單局攻下10分，終場10比5逆轉勝，自辦熱身賽拿到3連勝。

古巴隊今天派出Dario Sarduy先發，第2局遇到亂流，徐紹予、王政順以及林吳晉瑋連續敲出3支安打，張士綸、楊祥禾以及劉貴元都選到四壞球，中信單局攻下3分。

7局上，中信兄弟林瑞鈞選到四壞球保送，代跑林志綱靠著腳程盜上二壘，張仁瑋擊出左外野安打，站上一、三壘，發動雙盜壘戰術，成功拿到第4分，8局上，黃鈞麟獲得保送，並且盜上二壘，王政順補上右外野安打，幫助中信兄弟再打下1分，但8局下古巴發動猛攻，單局敲出8支安打，加上中信兄弟發生3次守備失誤，還有2次保送，單局攻下10分，最後逆轉奪勝。

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本場中信兄弟先發投手是向臺中台壽霸龍借將的日籍投手猿渡大輝，先發3局被敲1支安打，無失分，楊志龍、廖乙忠各投1局，無失分，台壽霸龍隊邱志鵬2局無失分，但後援投手第8局無力守成，楊尊凱後援0.2局，失掉4分自責分，劉亦智沒有解決打者，丟掉3分自責分，承擔最後敗投，彭識穎後援0.1局，失掉3分自責分。