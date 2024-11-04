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難忘兒時媽媽煮雞湯　曾子祐明年要爭個人獎

▲▼2024中華職棒頒獎典禮，年度最佳新人獎曾子祐 。（圖／記者李毓康攝）
▲曾子祐與媽媽。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／台北報導

台鋼雄鷹游擊手曾子祐今年獲選新人王，原本近期正在日本參加西武隊秋訓，特別趕回來領獎，曾子祐有話想跟媽媽說。

本季曾子祐出賽115場，擊出123支安打，4支全壘打，36分打點，13次盜壘成功，上壘率0.344，長打率0.336，打擊0.270，獲選年度新人王。

近期跟著西武隊秋訓，今天特地飛回台灣參與頒獎典禮，曾子祐表示，「昨天才回到台灣，前幾年是期待，今年是緊張，下半季表現沒有那麼好，自己還要加強，在一整年都能維持好的表現。」

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曾子祐坦言，「開季不太敢設定新人王，新人王對手蠻多，大家都蠻強的，像是王博玄與陳柏清都表現非常好，覺得自己很幸運，很能在台鋼雄鷹，有很大空間，有很多失敗空間，換取很多經驗，在每一場比賽進步。」

同時曾子祐提到，「這是我第一次領獎，要感謝的人很多 ，謝謝台鋼球團，還要謝謝教練團，洪一中總教練給我很多機會，分享寶貴經驗，不斷提點我，雖然有時候比較嚴肅，但私底下其實蠻活潑，蠻像朋友的，還要感謝所有教過我的教練，幫我打下基礎，讓我站上職棒舞台，球迷一直支持我，是我繼續前進的動力，球隊後勤人員幫我們打理好一切，有很多貴人，但不會因此滿足，加強自己不足的地方，讓自己更好，幫助台鋼拿到隊史第一個總冠軍。」

回顧第一個一軍球季，曾子祐坦言，「一整年學到很多經驗，每一次失敗趕快調整過來，調整自己狀態，有學到如何調適，可以運用到之後的比賽，下半季沒有那麼好，心理上面要更堅強，身體要練得更強壯，才能有穩定表現。」

今天頒獎典禮媽媽驚喜現身，曾子祐直言，「真的是驚喜，原本頒獎典禮過程中，還在跟媽媽傳訊息聊天，今天來現場的路上，有想過會不會有這個橋段，但今天我開媽媽的車來，她都沒跟我說，真的蠻驚喜。」

此外，曾子祐有話想跟媽媽說，「小時候打棒球很容易生病，很容易受傷，有時候放假回家，她會準備雞湯給我補一補，一直很謝謝她的照顧，才有辦法健康長大。」

台鋼球團特別安排班機返台，曾子祐表示，「謝謝台鋼球團，想要回來參加頒獎典禮的意願非常高，幫我安排機票，還有讓我去日本訓練，這趟學到蠻多東西，主要是守備與打擊，還有精神與態度，都要去學習，看到日本選手腳步移動非常快，想要跟他們一樣，相信累積下去，我會有所進步，日本的訓練很紮實，讓我覺得很充實，希望明年可以拿到個人獎項。」

▲▼2024中華職棒頒獎典禮，年度最佳新人獎曾子祐 。（圖／記者李毓康攝）
▲曾子祐。（圖／記者李毓康攝）  

關鍵字： 中職台鋼雄鷹棒球

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