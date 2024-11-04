阿姨驚喜頒東山再起獎　林智平落淚：明年達成200盜



▲林智平與阿姨。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／台北報導

中華職棒今天舉辦年度頒獎典禮，樂天桃猿39歲一壘手林智平獲得東山再起獎，聯盟特別邀請林智平的阿姨擔任頒獎嘉賓，也讓林智平流下男兒淚。

今年林智平拿到東山再起獎，由阿姨親自頒獎，阿姨致詞時提到，「很高興出席頒獎典禮，特別代表智平媽媽，大姐，你兒子很棒，今天智平拿到東山再起獎，家人們都很恭喜你，感謝上帝，這一切得來不易，40歲還是像牛一樣有衝勁，經歷16年生涯，經歷的心血經驗，辛苦付出後獲得豐盛果實，相信這座獎，像甜蜜負擔，我們老人家不常到球場看比賽，我們都會守在電視前，也為你禱告，一切都平安。」

林智平阿姨還說，「雖然媽媽不在了，但相信媽媽在天上也跟著我們一樣高興，為他的兒子感到驕傲，智平你的家人一直在背後，加油！智平，以後不管多苦多累，記得神與你同在，繼續好好享受在球場發光發熱。」

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上台領東山再起獎，林智平坦言，「第一時間知道自己拿到東山再起獎，有莫名的壓力，這兩個禮拜完全睡不好，不知道上台致詞要怎麼開始會比較好，有一種感覺是自己棒球人生要這樣結束了嗎？我的棒球路還能走多久？是的，沒有錯，我就是很容易想很多、擔心很多的人，能夠上台領這個獎，是因為時間累積才有辦法獲頒這個榮譽。」

林智平表示，「阿姨進場的時候就在醞釀，後來典禮主持人提到媽媽，所以就忍不住落淚，一直很努力不要哭，很難去準備致詞的東西，領到這個獎，壓力真的很大，會懷疑自己棒球路還可以走多久，還是堅持下去，希望之後成績可以很亮眼。」

林智平表示，「肯定我今年不多不少，剛剛好的成績，很感動很高興能夠拿到這個獎項，感謝神，遇到試煉與過程，一直讓我相信有這個能力，賦予我這個能力，讓我持續在這個領域，幫助棒球發展，也能幫助更多的人。」

同時林智平提到，「我要感謝從我新人第一年除了支持我的球迷，從La new、Lamigo到現在的樂天，有你們支持才有現在的我，才有現在的舞台，也感謝你們支持中華職棒，感謝帶過我的教練，一起共事的隊友，防護團隊，有你們協助，才能讓我持續奔馳這個球場，最重要是家人、老婆、小孩支持，有你們在家等我回家，讓我再有挑戰的動力，繼續創造美好瞬間。」

林智平也說，「今年我拿東山再起獎，希望不只是東山一次而已，希望未來是東方神起獎，今年完成千安，相信我還能打， 沒有忘記我會盜壘，希望明年就可以達成200盜，要保持身體健康，朝這個目標，希望成績更亮眼，我會繼續努力，請大家祝福我。」

此外，先前樂天日籍教練真喜志康永也拍攝影片恭喜，林智平表示，「真喜志教練幫助我真的蠻多，剛好技術與心態上給予幫助，要用什麼心情面對比賽，讓我更認識棒球。」



▲林智平與阿姨。（圖／記者李毓康攝）