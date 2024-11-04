感謝勝騎士邀請競爭三冠王　古林睿煬旅外等消息



▲統一獅隊投手古林睿煬。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／台北報導

2024年中華職棒頒獎典禮今天舉辦，統一7-ELEVEn獅投手古林睿煬本季拿到防禦率王，古林睿煬表示，「要謝謝隊友勝騎士（Mario Sanchez）。」

古林睿煬本季21場先發，戰績10勝2敗，投了125局，被擊出106支安打，包括3支全壘打，150次三振，31次四死球，防禦率1.66，也是本季聯盟防禦率王。

談到今年表現，古林睿煬表示，「不管是生活上、球場上，有時是比賽結束、有時是一局結束，隊上洋將們都會提供意見，當自己覺得面對打者已經用完策略，可以馬上詢問他們，馬上給我意見，我也在觀察他們私底下訓練做什麼，一開始試著去模仿，從中找到屬於自己的一套。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

近期已經申請旅外自由球員，古林睿煬表示，「經紀公司那邊處理，不知道有沒有國外球隊接觸，隊上洋將們沒有特別說什麼，主要要我好好享受，相信自己可以。」

今年入圍年度最有價值球員獎，古林睿煬直言，「過去自己連局數都沒達標，今年可以達到規定局數，還直接入圍年度MVP，不管有沒有得獎，已經是很大的肯定，都特別是勝騎士，很謝謝他在在賽季中邀請我一起競爭投手三冠王。」

此外，古林睿煬表示，「今天是第一次參加頒獎典禮，覺得很緊張，上台有事先寫講稿，原本自己有打算要穿蘇格蘭裙，但太晚想到，可能要下次。」