克蕭完成手術　「全力復健」誓言明年重返賽場

▲克蕭（Clayton Kershaw）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇隊投手克蕭（Clayton Kershaw）證實已接受腳和膝蓋手術，計畫展開復健，目標2025年重返大聯盟，開啟生涯第18個賽季。

這次手術分別由鄭肯尼醫生（Dr. Kenneth Jung）執行左腳修復，及知名外科醫生艾爾崔許（Neal ElAttrache）處理左膝半月板。克蕭周四在Instagram發文感謝兩位醫生，並表示：「將全力以赴完成復健，明年務必恢復到最佳狀態。感謝大家的祈禱和支持！世界大賽冠軍！」

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現年36歲的克蕭原本在休賽季進行左肩手術，2024年季中才重返賽場，但僅出賽7場。他自7月25日首度登板，投了30局後因腳趾不適退場，經檢查發現左腳足底板撕裂並有關節炎。

合約方面，克蕭近年都以短約續留道奇，2024年簽下含激勵條款的500萬美元合約，加上獎金共進帳750萬美元。雖然他放棄執行2025年1000萬美元的選擇權，但在世界大賽冠軍遊行時已宣示「我是終身道奇人」，預計將與球團重新展開協商。外媒指出，克蕭目前以自由球員身分不在40人名單內，也讓道奇在休賽季陣容調整上更具彈性。