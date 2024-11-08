運動雲

>

克蕭完成手術　「全力復健」誓言明年重返賽場

▲▼ 克蕭（Clayton Kershaw）。（圖／達志影像／美聯社）

▲克蕭（Clayton Kershaw）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇隊投手克蕭（Clayton Kershaw）證實已接受腳和膝蓋手術，計畫展開復健，目標2025年重返大聯盟，開啟生涯第18個賽季。

這次手術分別由鄭肯尼醫生（Dr. Kenneth Jung）執行左腳修復，及知名外科醫生艾爾崔許（Neal ElAttrache）處理左膝半月板。克蕭周四在Instagram發文感謝兩位醫生，並表示：「將全力以赴完成復健，明年務必恢復到最佳狀態。感謝大家的祈禱和支持！世界大賽冠軍！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

現年36歲的克蕭原本在休賽季進行左肩手術，2024年季中才重返賽場，但僅出賽7場。他自7月25日首度登板，投了30局後因腳趾不適退場，經檢查發現左腳足底板撕裂並有關節炎。

合約方面，克蕭近年都以短約續留道奇，2024年簽下含激勵條款的500萬美元合約，加上獎金共進帳750萬美元。雖然他放棄執行2025年1000萬美元的選擇權，但在世界大賽冠軍遊行時已宣示「我是終身道奇人」，預計將與球團重新展開協商。外媒指出，克蕭目前以自由球員身分不在40人名單內，也讓道奇在休賽季陣容調整上更具彈性。

關鍵字： 克蕭手術復健道奇大聯盟

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

貝茲家中開趴：大谷翔平夫妻同框打籃球！真美子技驚全場

貝茲家中開趴：大谷翔平夫妻同框打籃球！真美子技驚全場

兄弟牛棚8局失守狂丟10分　5比10遭古巴隊逆轉

兄弟牛棚8局失守狂丟10分　5比10遭古巴隊逆轉

道奇想留人！總教練羅伯斯明年約滿　球團盼續約

道奇想留人！總教練羅伯斯明年約滿　球團盼續約

潘文輝受傷辭退12強　近期接受右肘TJ手術

潘文輝受傷辭退12強　近期接受右肘TJ手術

我不是水貨！　老鷹選秀狀元里薩希轟33分寫NBA超狂新秀紀錄

我不是水貨！　老鷹選秀狀元里薩希轟33分寫NBA超狂新秀紀錄

秋信守正式宣告引退　韓國棒球傳奇劃下24年職業生涯句點

秋信守正式宣告引退　韓國棒球傳奇劃下24年職業生涯句點

2024世界12強棒球熱身賽桃園開打　中華隊迎 樂天桃猿+中信兄弟

2024世界12強棒球熱身賽桃園開打　中華隊迎 樂天桃猿+中信兄弟

12強韓國教頭曝先發策略：必須先打贏台灣！沒有好對付的球隊

12強韓國教頭曝先發策略：必須先打贏台灣！沒有好對付的球隊

自由市場搶手貨！金鶯、紅襪等隊有意網羅T.赫南德茲

自由市場搶手貨！金鶯、紅襪等隊有意網羅T.赫南德茲

跟詹姆斯比太小　莫蘭特：我不在乎你是誰

跟詹姆斯比太小　莫蘭特：我不在乎你是誰

女求外送員「借100吃早餐」　女店員：她不要餐點只要錢

熱門新聞

貝茲家中開趴：大谷翔平夫妻同框打籃球！真美子技驚全場

兄弟牛棚8局失守狂丟10分　5比10遭古巴隊逆轉

道奇想留人！總教練羅伯斯明年約滿　球團盼續約

潘文輝受傷辭退12強　近期接受右肘TJ手術

我不是水貨！　老鷹選秀狀元里薩希轟33分寫NBA超狂新秀紀錄

秋信守正式宣告引退　韓國棒球傳奇劃下24年職業生涯句點

讀者回應

﻿

熱門新聞

1貝茲家中開趴：真美子、大谷打籃球

2兄弟牛棚8局失守　遭古巴隊逆轉

3道奇總管：希望延長羅伯斯合約

4潘文輝辭退12強　近期右肘TJ手術

5老鷹狀元里薩希　爆砍33分寫NBA紀錄

最新新聞

1中華不能小看　警戒林立、林安可

2湖人新帥「誇完詹皇怒離場」惹議

3《棒球文摘》新人王　海盜狀元郎、洋基火球男

4七六人3巨頭輪流傷　馬克西得休數周

5大聯盟列12強受期待8球員　林昱珉名列第4

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

峮峮首度在大巨蛋跳炸裂 場邊應援比手指愛心超甜！

古林睿煬奪中職年度MVP！見嬤驚喜現身獻花流男兒淚

林威助觀察富邦悍將秋訓　讚陳真日文問候、楊閔貽穿24號有感

林威助證實有台日其他球隊接觸　接任富邦副領隊：盼打造好文化

曾效力味全龍「盼再回到中職打球」　川崎宗則向球迷問好：台灣我愛你

HowHow穿上NB Fresh Foam X 1080v14，迎戰紐約馬拉松！

超正英文老師跳三振舞！細白雙腿搭短裙　4hrs破10萬觀看狂喊香

搞笑演繹媽媽生1胎與3胎差別　溫柔提醒→破口大罵超真實！

張書豪曝歐陽妮妮第一眼「很有城府」　求生欲上線急解釋...希望孩子像她！

賀錦麗發表演說承認敗選　承諾助川普和平轉移政權
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366