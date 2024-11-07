2024世界12強棒球熱身賽桃園開打　中華隊迎 樂天桃猿+中信兄弟

▲2024年第3屆世界12強棒球錦標賽-台灣區B組預賽，其中熱身賽將在桃園球場開打，圖為中華隊出戰義大利隊資料照。（圖／市府體育局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽－台灣區B組預賽」訂於在11月13日至18日開賽，賽前熱身賽則訂於11月10、11日在樂天桃園棒球場舉辦，桃園市府體育局指出，將由中華隊迎戰在地「樂天桃猿」與台灣大賽冠軍隊「中信兄弟」精彩可期，歡迎熱愛棒球的粉絲「就一起」到桃園，為中華隊加油打氣。

2024世界12強棒球賽為重要國際棒球賽事，由世界棒壘球總會主辦，中華民國棒球協會取得台灣預賽主辦權為承辦單位，由桃園市政府體育局列名協辦單位，提供熱身賽比賽場地與各項行政協助，其中正賽開打前，中華隊、韓國、古巴與多明尼加等4隊可利用樂天桃園棒球場與台北天母棒球場兩地暖身開賽。

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市府體育局表示，這次熱身賽採購票入場，為鼓勵桃園人進場應援，桃園市民可憑市民卡或身分證（未成年憑戶口名簿），每天下午4時30分可至球場大廳外兌換桃園場熱身賽水壺1個，數量有限，發完為止，歡迎球迷粉絲踴躍進場為中華隊應援。

▲2024年第3屆世界12強棒球錦標賽-台灣區B組預賽，其中熱身賽將在桃園球場開打，預定在10、11日由中華隊出戰樂天桃猿、中信兄弟，市府體育局呼籲球迷踴躍到場為中華隊加油。（圖／市府體育局提供）

2024世界12強棒球賽為男子棒球世界排名前12國家取得參賽資格，分成A、B組進行「單循環賽」，B組將由中華隊、日本、韓國、古巴、澳洲與多明尼加共6支國家代表隊爭取2名晉級資格進入「超級循環賽」，超級循環賽取前2名進入冠軍賽，冠軍賽則移師日本東京巨蛋於台灣時間11月24日開打。

中華民國棒球協會承辦B組預賽，訂於11月13日至18日假天母球場與台北大巨蛋舉辦，喊出「就一起 COME TOGETHER」的口號，為中華隊加油！桃園市體育局為響應2024世界12強棒球賽，規劃於11月13、14、16、17、18日共5天在桃園藝文廣場舉辦中華隊場次直播派對，現場搭設500吋LED螢幕，提供市民朋友戶外觀賞今年最熱血棒球賽事，邀請大家每天開賽前30分鐘到場參與開場活動，除規劃有獎徵答活動外，也邀請到樂天女孩一同到場應援，開賽前1小時周邊也設有控球大師、強棒出擊、棒球神通等體驗活動，完成體驗任務即可兌換「Come Together」限量應援毛巾，歡迎大家揪團體驗，就一起為中華隊加油。