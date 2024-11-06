運動雲

>

冬季聯盟11月23日台中洲際開幕！台日五隊力爭冠軍

▲▼ 冬季聯盟11月23日台中洲際開幕！ （圖／聯盟提供）

▲冬季聯盟11月23日台中洲際開幕！ （圖／聯盟提供）

記者王真魚／綜合報導

今年冬天持續燃燒棒球魂，2024亞洲冬季棒球聯盟將於11月23日展開，本屆賽事共5 支球隊進行交戰，包含季後賽在內總計44場賽事在台中洲際棒球場、雲林斗六棒球場開打，23日晚間在台中洲際球場賽前也會舉行開幕儀式，並組成台灣應援團加入應援，一起為冬季最熱血的棒球賽事展開序幕，冬季聯盟賽事平日免費入場、假日預售票享九折優惠，門票也將在11月8日中午12:00在ibon售票系統開賣，邀請球迷朋友踴躍進場觀賽，為場上的選手們加油！

今年冬季聯盟的5支球隊分別為台灣山林隊、台灣海洋隊、日職紅隊、日職白隊、日本社會人隊，台灣四面環海並豐有山林，是候鳥在秋、冬季移棲時最理想的度冬地點，今年在分隊命名上結合台灣寶島有山有海的特色，將中華職棒六隊分為台灣山林隊和台灣海洋隊，將帶著屬於台灣的國球精神，力拚冬季聯盟的龍頭之位。日職紅隊、日職白隊、日本社會人隊持續參戰，今年也將全力以赴與台灣兩支球隊爭奪冠軍榮耀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

冬季聯盟賽事將從11月23日進行至12月15日，合計4週23天的比賽日程，每隊各出賽16場，加上四強賽、季軍賽、冠軍賽，總計44場賽事在台中洲際棒球場和雲林斗六棒球場進行，每日共2場比賽分別在中午12:05和晚上18:05在同場地開打。11月23日在台中洲際棒球場進行冬盟首日賽事，午間賽事由台灣海洋隊交手日職紅隊，晚間賽事則由台灣山林隊交戰日職白隊，賽前將舉行開幕儀式，正式宣告冬季聯盟開打囉！

冬季聯盟平日免費入場，週六日原價300元、四強賽350元、季軍賽和冠軍賽400元，另外推出預售冬盟限定全季套票1000元，可觀賞全部場次，套票預售至12月1日晚上23:59截止，票券售出（若比賽因雨取消）亦不可要求退票。預售票將於11月8日中午12:00開賣，至比賽前一天晚上23:59都能購買，只要在ibon售票系統購買預售票還可享現場票價之九折優惠，歡迎球迷朋友踴躍購票。

冬天繼續讓球迷朋友也有棒球比賽可以觀看，聯盟也將在每個週末推出不同主題活動，並安排中華職棒組成的台灣應援團女孩在台灣山林隊或台灣海洋隊的賽事中為台灣球隊加油，冬盟賽事相關資訊預計在日後陸續公布，聯盟號召球迷朋友進場為喜愛球隊、球員加油，也可以透過DAZN有線電視、MOD、DAZN OTT、CPBL TV欣賞冬日棒球盛事，一起感受棒球所帶來的熱血與感動！

▲▼ 冬季聯盟賽程及資訊 。（圖／聯盟提供）

▲▼ 冬季聯盟賽程及資訊 。（圖／聯盟提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

徐若熙「結婚又當爸」！開心曬身分證、愛妻肚皮

徐若熙「結婚又當爸」！開心曬身分證、愛妻肚皮

道奇宣布大谷翔平左肩開刀！手術成功預計春訓重返球場

道奇宣布大谷翔平左肩開刀！手術成功預計春訓重返球場

古巴6比5擊敗台壽奪熱身賽首勝　教頭讚台灣棒球水準真的很好

古巴6比5擊敗台壽奪熱身賽首勝　教頭讚台灣棒球水準真的很好

佐佐木朗希動向成謎！消息：已拒羅德報價 挑戰大聯盟添變數

佐佐木朗希動向成謎！消息：已拒羅德報價 挑戰大聯盟添變數

曾豪駒經典賽資格賽續掌兵符　會長透露陳柏毓、鄭宗哲意願

曾豪駒經典賽資格賽續掌兵符　會長透露陳柏毓、鄭宗哲意願

爵士坐等選他？NBA準狀元超猛暴扣再妙傳　杜克大學首戰全能秀

爵士坐等選他？NBA準狀元超猛暴扣再妙傳　杜克大學首戰全能秀

莫蘭特2度上演360度轉身上籃　球迷讚史上最精彩：比喬丹還強

莫蘭特2度上演360度轉身上籃　球迷讚史上最精彩：比喬丹還強

12強多明尼加正式名單無德保拉、威能帝　僅裴瑞茲入選

12強多明尼加正式名單無德保拉、威能帝　僅裴瑞茲入選

馬刺名帥波波維奇「病情嚴重」各界擔憂　保羅喊話為波總而戰

馬刺名帥波波維奇「病情嚴重」各界擔憂　保羅喊話為波總而戰

勇士等4隊準備搶公鹿一哥　字母哥談5連敗：隊友需承擔責任

勇士等4隊準備搶公鹿一哥　字母哥談5連敗：隊友需承擔責任

71歲阿諾史瓦辛格「遭人從後方飛踢」　 背部重擊「完全沒倒下」

熱門新聞

徐若熙「結婚又當爸」！開心曬身分證、愛妻肚皮

道奇宣布大谷翔平左肩開刀！手術成功預計春訓重返球場

古巴6比5擊敗台壽奪熱身賽首勝　教頭讚台灣棒球水準真的很好

佐佐木朗希動向成謎！消息：已拒羅德報價 挑戰大聯盟添變數

曾豪駒經典賽資格賽續掌兵符　會長透露陳柏毓、鄭宗哲意願

爵士坐等選他？NBA準狀元超猛暴扣再妙傳　杜克大學首戰全能秀

讀者回應

﻿

熱門新聞

1徐若熙「結婚又當爸」！開心曬身分證

2大谷翔平開刀！預計春訓重返球場

3古巴6比5險勝台壽　奪熱身賽首勝

4佐佐木動向成謎！消息：已拒羅德報價

5坐等選他？NBA準狀元超猛暴扣再妙傳

最新新聞

1古林特別發文感謝　陳重羽感動

2江坤宇三壘純屬好玩　教練確有此想法

3多明尼加無德保拉威能帝　僅裴瑞茲

4冬季聯盟11月23日台中洲際開幕！

5中華男籃保險難題解套　體育署補差額

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

古林睿煬奪中職年度MVP！見嬤驚喜現身獻花流男兒淚

林威助證實有台日其他球隊接觸　接任富邦副領隊：盼打造好文化

林威助觀察富邦悍將秋訓　讚陳真日文問候、楊閔貽穿24號有感

富邦網羅兄弟FA「雙子」？林威助：要和鋒哥討論評估

陳子豪投入自由市場爭取大約　「還是會想留中信兄弟」

林依晨「想做嗎」浴室激戰言承旭　《同棲散策》大尺度預告曝光！

最火《來自地獄的法官》、《正年》都在這！　Disney+掌握夯片《排球少年!!》超熱血

你吃的魚油夠安心嗎？除了Omega-3含量和濃度　還要注意「新鮮度」

台中男童家屬招魂悲喊「不要玩了」　2駕駛各3萬交保！父控都沒道歉

爸自願哄小孩卻先睡死！　妻開門見兒在講話哄爸睡
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366