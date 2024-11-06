冬季聯盟11月23日台中洲際開幕！台日五隊力爭冠軍

▲冬季聯盟11月23日台中洲際開幕！ （圖／聯盟提供）

記者王真魚／綜合報導

今年冬天持續燃燒棒球魂，2024亞洲冬季棒球聯盟將於11月23日展開，本屆賽事共5 支球隊進行交戰，包含季後賽在內總計44場賽事在台中洲際棒球場、雲林斗六棒球場開打，23日晚間在台中洲際球場賽前也會舉行開幕儀式，並組成台灣應援團加入應援，一起為冬季最熱血的棒球賽事展開序幕，冬季聯盟賽事平日免費入場、假日預售票享九折優惠，門票也將在11月8日中午12:00在ibon售票系統開賣，邀請球迷朋友踴躍進場觀賽，為場上的選手們加油！

今年冬季聯盟的5支球隊分別為台灣山林隊、台灣海洋隊、日職紅隊、日職白隊、日本社會人隊，台灣四面環海並豐有山林，是候鳥在秋、冬季移棲時最理想的度冬地點，今年在分隊命名上結合台灣寶島有山有海的特色，將中華職棒六隊分為台灣山林隊和台灣海洋隊，將帶著屬於台灣的國球精神，力拚冬季聯盟的龍頭之位。日職紅隊、日職白隊、日本社會人隊持續參戰，今年也將全力以赴與台灣兩支球隊爭奪冠軍榮耀。

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冬季聯盟賽事將從11月23日進行至12月15日，合計4週23天的比賽日程，每隊各出賽16場，加上四強賽、季軍賽、冠軍賽，總計44場賽事在台中洲際棒球場和雲林斗六棒球場進行，每日共2場比賽分別在中午12:05和晚上18:05在同場地開打。11月23日在台中洲際棒球場進行冬盟首日賽事，午間賽事由台灣海洋隊交手日職紅隊，晚間賽事則由台灣山林隊交戰日職白隊，賽前將舉行開幕儀式，正式宣告冬季聯盟開打囉！

冬季聯盟平日免費入場，週六日原價300元、四強賽350元、季軍賽和冠軍賽400元，另外推出預售冬盟限定全季套票1000元，可觀賞全部場次，套票預售至12月1日晚上23:59截止，票券售出（若比賽因雨取消）亦不可要求退票。預售票將於11月8日中午12:00開賣，至比賽前一天晚上23:59都能購買，只要在ibon售票系統購買預售票還可享現場票價之九折優惠，歡迎球迷朋友踴躍購票。



冬天繼續讓球迷朋友也有棒球比賽可以觀看，聯盟也將在每個週末推出不同主題活動，並安排中華職棒組成的台灣應援團女孩在台灣山林隊或台灣海洋隊的賽事中為台灣球隊加油，冬盟賽事相關資訊預計在日後陸續公布，聯盟號召球迷朋友進場為喜愛球隊、球員加油，也可以透過DAZN有線電視、MOD、DAZN OTT、CPBL TV欣賞冬日棒球盛事，一起感受棒球所帶來的熱血與感動！