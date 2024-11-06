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王齊麟睽違41天首戰　攜手邱相榤直落2挺進南韓大師賽16強

▲「麟榤配」王齊麟、邱相榤。（圖／Badminton Photo提供）

▲「麟榤配」王齊麟、邱相榤。（圖／Badminton Photo提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

經過近1個半月的休整，台灣「雙塔」組合王齊麟、邱相榤今(6)日在超級300系列南韓大師賽登場，首戰碰上越南組合陳丁茗、阮庭黄，雖然有些慢熱，仍在鏖戰39分鐘後，以21比19、22比20直落2勝出，順利挺進男雙16強。麟榤配這個月預計連打3站賽事，接下來還會參加日本大師賽、中國大師賽。

巴黎奧運後合拍的王齊麟與邱相榤，9月底打完超級300系列澳門公開賽後，決定跳過10月的歐洲賽事，王齊麟當時表示，「需要訓練了，我也該休息一下。」他也宣布不再參加混雙比賽，將專注在男雙上。

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時隔41天，麟榤配再次重返賽場，參加超級300系列南韓大師賽，首輪對手是越南組合陳丁茗、阮庭黄，克服開賽慢熱的窘境，王齊麟、邱相榤在技術暫停後取得領先，以21比19先下一城。

▲▼「麟榤配」王齊麟、邱相榤。（圖／Badminton Photo提供）

進入第2局，麟榤配又是後來居上，一度被對手以20比19取得局點，兩人展現強心臟化解危機，並靠著邱相榤殺球得分，以22比20連拿2局勝出，搶下16強門票。

麟榤配目前世界排名第76，兩人搭檔以來的最佳成績是超級500系列南韓公開賽與香港公開賽打進4強，他們11月將連打3站賽事，接下來還會參加日本大師賽和中國大師賽。

關鍵字： 羽球BWF南韓大師賽王齊麟邱相榤

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