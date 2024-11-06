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費城一哥恩比德怒推記者遭NBA禁賽3場　損失3300萬台幣

▲尼克布朗森、七六人恩比德。（圖／CFP）

▲七六人一哥恩比德。（圖／CFP，下同）

記者游郁香／綜合報導

七六人一哥恩比德(Joel Embiid)本季還未登場，就先因一起衝突事件成為「焦點」，費城3日慘輸給灰熊後，他在休息室動手推了《費城詢問報》專欄作家海斯(Marcus Hayes)，NBA今(6)日宣布對恩比德祭出禁賽3場處分，他將因此損失106萬3778美元(約3380萬台幣)的薪資。

恩比德因「左膝傷病管理」持續作壁上觀，日前七六人狂輸給灰熊17分後，他因不滿專欄作家海斯撰寫的文章質疑他的職業態度時，提及他的兒子及因車禍過世的弟弟，兩人在休息室發生口角後，恩比德出手怒推對方的肩膀，引發軒然大波，NBA隨即展開調查。

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▲尼克布朗森、阿努諾比，七六人恩比德。（圖／CFP）

NBA今日宣布對恩比德祭出禁賽3場處分，副總裁杜馬斯(Joe Dumars)在聲明中表示，「相互尊重是NBA球員與媒體關係的首要原則，儘管我們理解恩比德因記者文章涉及私生活感到不滿，但雙方的互動必須保持專業，絕不能變成肢體衝突。」

根據《ESPN》薪資專家馬克斯(Bobby Marks)的計算，恩比德在禁賽期間將損失106萬3778美元(約3380萬台幣)的薪資，禁賽將從他被認定「準備好回到賽場」時開始；最早可能會是7日作客快艇一役開始，恩比德該役的狀態可能會被提升為「可以上場」，不過到目前為止，七六人還未公布那場比賽的傷病報告。

海斯專欄文章部分內容如下：

恩比德經常提到他兒子亞瑟(Arthur)的出生是他籃球生涯中的一個重大轉折點。他常說，希望自己變得偉大，為那個以他已故弟弟命名的男孩留下成就。他的弟弟在恩比德作為七六人球員的第1年，因為一場車禍不幸去世。

然而，要在你的工作中變得偉大，首先你必須出現在工作崗位上，而恩比德在這方面卻恰恰相反。現在已經是他的第11個賽季，他一直處於糟糕的身體狀況。

關鍵字： NBA七六人恩比德

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