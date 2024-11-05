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中華男籃今開訓備戰亞洲盃　劉錚等8人參加第1階段集訓

▲中華男籃謝亞軒、劉錚、林秉聖。（圖／取自FIBA官網）

▲中華男籃劉錚。（圖／取自FIBA官網）

記者游郁香／綜合報導

籃協昨(4)日公布亞洲盃資格賽15人名單，由7名旅外好手領銜，第1階段集訓今(5)日展開，以國內選手為主，不過「小飛人」劉錚已返台趕上這階段的訓練，待旅外球員全部到齊，11月13日將開始第2階段集訓。

亞洲盃資格賽第2階段11月21日開打，中華男籃將在主場迎戰香港，後續還將飛往客場挑戰紐西蘭，由於中華隊第1階段對紐西蘭、菲律賓都輸球，對上香港之戰有非贏不可的巨大壓力。

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籃協昨日公布15人名單，除了旅外7將，包括陳盈駿、劉錚、林庭謙、林秉聖、阿巴西、曾祥鈞、游艾喆外，剩餘8人中，高錦瑋、林俊吉、胡瓏貿、馬建豪、蘇士軒、陳冠全以及高柏鎧都來自TPBL職籃，PLG職籃則僅上季入選「年度第一隊」的周桂羽入選。

▲中華籃協公布此次中華男籃15人名單。（圖／籃協提供）

中華男籃今日開始報到，並在晧宇國際亞洲區籃球培訓中心展開第1階段集訓，參與的球員有8人，由旅CBA好手劉錚領銜，其餘7人都是國內球員，包括高錦瑋、林俊吉、劉錚、蘇士軒、馬建豪、周桂羽、陳冠全及高柏鎧。

籃協表示，為因應旅外選手返台行程不一，在協調國內聯盟、各隊賽程及與選手溝通後，總教練圖齊(Gianluca Tucci)擬定了兩階段的訓練計畫，今日起的第1階段先利用國內職籃聯盟的賽程空檔，召集能夠配合出席的球員，展開第1階段的戰術演練，並邀請菁英潛培計畫的UBA好手陪練。教練團每日皆會召開情蒐會議，深入了解香港及紐西蘭的組訓狀況。

接下來旅外球員會陸續返台，第2階段會等11月13日全員到齊後再展開。

關鍵字： 亞洲盃中華男籃劉錚

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