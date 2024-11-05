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缺席WTT賽事導致2站積分被賦零　林昀儒世界排名跌到5年新低

▲▼台灣桌球「沈默殺手」林昀儒男單8強賽對上地主第3種子勒布朗（Felix Lebrun），最終以3比4惜敗。（圖／路透）

▲台灣桌球一哥林昀儒。（圖／路透，下同）

文／中央社

國際桌球總會（ITTF）今天公布最新世界排名，台灣一哥林昀儒因去年WTT法蘭克福冠軍賽冠軍積分到期，排名從第12跌至第14，創5年來新低，至於鄭怡靜女單排名則升至第8。

桌球世界排名主要採計過去12個月內取得的8站最高積分，林昀儒今年因為缺席部分世界桌球職業大聯盟（WTT）賽事，被處以2站積分0分的處罰，硬是少了2站積分。

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然而，林昀儒近期似乎遇到瓶頸，在巴黎奧運後單打始終無法突破8強那一關，加上去年在法蘭克福冠軍賽獲得1000分冠軍積分到期，最新世界排名出爐，林昀儒排名連2週下滑，跌至第14，創下2019年7月以來新低。

▲▼台灣桌球「沈默殺手」林昀儒男單8強賽對上地主第3種子勒布朗（Felix Lebrun），最終以3比4惜敗。（圖／路透）

不過，本週尋求在WTT法蘭克福冠軍賽衛冕的林昀儒，仍有機會提升排名，凌晨在通過男單首輪考驗後，將繼續為世界排名積分以及總決賽門票努力。

男單前50名包含林昀儒在內，有4名台灣選手在列，高承睿排名第24名持平，莊智淵小升1名、來到第42，馮翊新排名第50名、退步1名。

至於台灣女單排名最高的選手依舊為鄭怡靜，本週排名與日本名將伊藤美誠互換，升至第8，40歲老將黃怡樺暫列第35。 巴黎奧運國手簡彤娟、陳思羽分居第54、72名，兩人接下來都將參加11月中桌球國手排名資格賽，爭取國手資格。

關鍵字： 桌球林昀儒WTT

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