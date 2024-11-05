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公鹿6連敗東區最慘！　熱火狂被點名「將成字母哥新東家」

▲▼熱火士官長巴特勒、英雄哥希洛；公鹿字母哥安戴托昆波。（圖／CFP）

▲熱火近來不斷被點名可能成為公鹿一哥安戴托昆波（中）下一個東家。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

公鹿一哥安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)因右側內收肌拉傷，缺席了今(5)日對騎士的比賽，儘管里拉德(Damian Lillard)再次上演飆分秀，單場轟了36分，密爾瓦基仍以114比116慘吞6連敗，跌到東區最後1名，「字母哥」的動向備受關注，熱火近來屢次被美國媒體點名，可能成為他的新東家。

開季僅拿1勝的公鹿，連續2場碰上還未嚐敗績的騎士，雙星之一里拉德這2戰火力全開，繼前役飆出41分、9助攻，包辦10顆三分球，這一戰又以22投11中砍下36分、7助攻，但克里夫蘭主控賈蘭德(Darius Garland)也不遑多讓，猛轟全場最高的39分，密爾瓦基終場以114比116吞下6連敗。

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公鹿1勝6敗的戰績在東區墊底，《CBS體育》記者賴特(Bill Reiter)近日披露，若密爾瓦基的狀況持續惡化，字母哥很可能會考慮離隊，「他已經讓一些人知道，他正在關注的地方是邁阿密和紐約……如果他決定要轉隊的話。」

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大、公鹿安戴托昆波、熱火巴特勒。（圖／CFP）

▲公鹿安戴托昆波。（圖／CFP）

《CBS體育》記者賴特、前《紐約時報》名記者史坦(Marc Stein)和《NJ Advance Media》記者扎戈里亞(Adam Zagoria)最近都報導了「字母哥」的可能動向，不約而同都提到了熱火，從賭盤公司《Bovada》公布的賠率來看，熱火也以+150的賠率成為「最可能得到」字母哥的球隊，第2名是籃網(+210)，第3名為火箭(+400)。

一位高層人士告訴扎戈里亞，公鹿最快要明年夏天才會交易字母哥，並點名熱火、籃網、火箭和快艇是這位2屆年度MVP可能的新東家；另一位西區高層也提到熱火，「我唯一能看到他去的地方是邁阿密或洛杉磯(快艇)。」

考慮到熱火一哥巴特勒(Jimmy Butler)今夏拒絕提前續約，很可能會在明年休賽季跳出合約，南灘對字母哥感興趣並不令人意外。《邁阿密先驅報》記者安東尼(Anthony Chiang )指出，「根據消息來源，目前的預期是，即使熱火提供續約合約，巴特勒也會拒絕，然後在明年夏天跳出他目前的合約成為自由球員。」

▲▼公鹿里拉德、安戴托昆波；熱火巴特勒。（圖／CFP）

▲公鹿雙星里拉德、安戴托昆波。（圖／CFP）

關鍵字： NBA熱火公鹿字母哥安戴托昆波Giannis Antetokounmpo

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