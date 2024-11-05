大谷翔平入圍國聯銀棒獎　有機會生涯第3度獲獎

▲洛杉磯道奇大谷翔平 。（圖／路透）

記者歐建智／綜合報導

美國大聯盟今天公布今年球季銀棒獎入圍名單，道奇隊日籍球星大谷翔平入圍國家聯盟指定打擊，與勇士強打歐祖納（Marcell Ozuna）競爭。

自1980年以來，銀棒獎每年都會頒發給棒球界最佳的進攻球員。國聯及美聯盟各有10位球員會獲得銀棒獎，包括1位捕手、一位指定打擊、一位多功能球員、每個內野位置各1位球員和3位外野手。

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每支大聯盟球隊的總教練和3名教練投票選出獲獎者，獲獎名單將於美國時間11月12日星期二晚上6點在MLB網絡上公佈。

大聯盟今天公佈每個聯盟入圍銀棒獎的球員，大谷翔平入圍國聯指定打擊，競爭對手是歐祖納。大谷翔平在2021年及2023年奪下美聯指定打擊銀棒獎，有機會拿到生涯第3座銀棒獎。

大谷翔平今年度過一個歷史性的賽季，單季54轟、59次盜壘成功，成為MLB史上第一個單賽季打出50支以上全壘打和盜壘50次以上的球員。

另外，大谷翔平的134得分是大聯盟最多，打擊率0.310、上壘率0.390、長打率0.646及OPS1.036都是國聯最高。

歐祖納在一段時間內統計數據上與大谷翔平不相上下，但大谷在賽季末拉開了差距。儘管如此，歐祖納仍為勇士隊打出一個豐收的賽季，OPS為.924、39支全壘打。