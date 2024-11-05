運動雲

>

大谷翔平入圍國聯銀棒獎　有機會生涯第3度獲獎

▲▼洛杉磯道奇大谷翔平 。（圖／路透）

▲洛杉磯道奇大谷翔平 。（圖／路透）

記者歐建智／綜合報導

美國大聯盟今天公布今年球季銀棒獎入圍名單，道奇隊日籍球星大谷翔平入圍國家聯盟指定打擊，與勇士強打歐祖納（Marcell Ozuna）競爭。

自1980年以來，銀棒獎每年都會頒發給棒球界最佳的進攻球員。國聯及美聯盟各有10位球員會獲得銀棒獎，包括1位捕手、一位指定打擊、一位多功能球員、每個內野位置各1位球員和3位外野手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

每支大聯盟球隊的總教練和3名教練投票選出獲獎者，獲獎名單將於美國時間11月12日星期二晚上6點在MLB網絡上公佈。

大聯盟今天公佈每個聯盟入圍銀棒獎的球員，大谷翔平入圍國聯指定打擊，競爭對手是歐祖納。大谷翔平在2021年及2023年奪下美聯指定打擊銀棒獎，有機會拿到生涯第3座銀棒獎。

大谷翔平今年度過一個歷史性的賽季，單季54轟、59次盜壘成功，成為MLB史上第一個單賽季打出50支以上全壘打和盜壘50次以上的球員。

另外，大谷翔平的134得分是大聯盟最多，打擊率0.310、上壘率0.390、長打率0.646及OPS1.036都是國聯最高。

歐祖納在一段時間內統計數據上與大谷翔平不相上下，但大谷在賽季末拉開了差距。儘管如此，歐祖納仍為勇士隊打出一個豐收的賽季，OPS為.924、39支全壘打。

關鍵字： MLB棒球大谷翔平

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

大谷翔平怒拒訪真相曝！　日職球星前輩「白目行徑」遭轟

大谷翔平怒拒訪真相曝！　日職球星前輩「白目行徑」遭轟

味全「火球男」回來了　呂偉晟投入秋訓測試

味全「火球男」回來了　呂偉晟投入秋訓測試

超狂！三上悠亞加入台籃夢想家　將擔任啦啦隊及開球嘉賓

超狂！三上悠亞加入台籃夢想家　將擔任啦啦隊及開球嘉賓

古林睿煬奪MVP阿嬤現身　淚謝林岳平：你是我第二個爸爸

古林睿煬奪MVP阿嬤現身　淚謝林岳平：你是我第二個爸爸

世壯運宣布撥6場次供中職　中職明年大巨蛋已有35場

世壯運宣布撥6場次供中職　中職明年大巨蛋已有35場

「今早還在練球」兄弟教頭平野惠一奪冠想哭沒哭：明年要變強

「今早還在練球」兄弟教頭平野惠一奪冠想哭沒哭：明年要變強

詹子賢FA首發聲盼職棒環境更健全　缺席頒獎典禮有原因

詹子賢FA首發聲盼職棒環境更健全　缺席頒獎典禮有原因

勇士等4隊準備搶公鹿一哥　字母哥談5連敗：隊友需承擔責任

勇士等4隊準備搶公鹿一哥　字母哥談5連敗：隊友需承擔責任

灰熊一哥莫蘭特在對手頭上得分　河村勇輝秒比「太小」：他教的

灰熊一哥莫蘭特在對手頭上得分　河村勇輝秒比「太小」：他教的

古林睿煬勇奪年度MVP包辦3大獎！旅外動向將揭曉添雙喜

古林睿煬勇奪年度MVP包辦3大獎！旅外動向將揭曉添雙喜

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

熱門新聞

大谷翔平怒拒訪真相曝！　日職球星前輩「白目行徑」遭轟

味全「火球男」回來了　呂偉晟投入秋訓測試

超狂！三上悠亞加入台籃夢想家　將擔任啦啦隊及開球嘉賓

古林睿煬奪MVP阿嬤現身　淚謝林岳平：你是我第二個爸爸

世壯運宣布撥6場次供中職　中職明年大巨蛋已有35場

「今早還在練球」兄弟教頭平野惠一奪冠想哭沒哭：明年要變強

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平怒拒訪真相曝！　日職球星前輩「白目行徑」遭轟

2味全「火球男」回來了　呂偉晟投入秋訓

3女神三上悠亞　加入台籃夢想家

4古林睿煬奪MVP淚謝林岳平：你是我第二個爸爸

5世壯運撥6場次　中職明年大巨蛋35場

最新新聞

1大谷入圍國聯銀棒獎　有機會第3度獲獎

2松坂世代最後一人和田毅宣布引退

3謝淑薇扳倒頭號種子　保年終賽晉級機會

4王牌投手柯爾決定續留洋基

5林昀儒「化解賽末點」驚險闖16強

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

捷克vs中華12強交流賽　登峰造極一出立馬得分！

陳子豪投入自由市場爭取大約　「還是會想留中信兄弟」

中職不滿明年大巨蛋僅20場　蔡其昌：市府遠雄都希望解決

中華隊3連勝闖超級循環賽　劉基鴻掃4安4打點成功臣！

南珉貞應援見球迷遞加油板　看到「明年要回來」感動拭淚

【泰格與雪兒】捷運各種事

惡劣！台74線黑車擋救護車　「2分鐘踩27次煞車」畫面曝

才電話叫兒回家...4分後遭輾斃　父痛哭：上個月才過12歲生日

無大重機駕照騎R1自摔　時速破百擊落路旁4重機

黑冠麻鷺夫婦災後重建鳥巢　尪幫倒忙「叼細樹枝」遭退貨
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366