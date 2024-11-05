謝淑薇、梅騰絲2比0扳倒頭號種子　保住晉級年終賽4強機會

▲台灣一姐謝淑薇（左）與比利時搭檔梅騰絲出戰年終賽 。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

在WTA年終總決賽首戰出師不利的台灣網壇一姐謝淑薇，今(5)日凌晨與比利時搭檔梅騰絲(Elise Mertens)以6比1、6比3扳倒「頭號種子」烏克蘭琪切諾克(Lyudmyla Kichenok)、拉脫維亞奧斯塔朋科(Jelena Ostapenko)，小組賽首勝開張，保住晉級4強的機會。

這是謝淑薇生涯第5度征戰年終賽，過去4次參賽(2013、2014、2019和2021年)，她都打進女雙決賽，並在2013年封后。今年她搭檔比利時老友梅騰絲，台比組合榮膺第3種子，兩人卻在首戰遭第6種子美國梅莉雪(Nicole Melichar-Martinez)、澳洲佩蕾絲(Ellen Perez)逆轉，在「超級搶10」中落敗。

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▲謝淑薇與梅滕絲出戰年終賽。（圖／取自WTA官網）

謝淑薇、梅騰絲今日在第2場小組賽面對「美網冠軍組合」烏克蘭琪切諾克、拉脫維亞奧斯塔朋科，首盤連破對手4個發球局，以6比1先下一城。台比組合次盤在4比3後完成關鍵破發，最終以6比3直落2取勝，保住晉級4強的機會。

根據規則，分組前2能進入4強淘汰賽，目前謝淑薇、梅騰絲與梅莉雪、佩蕾絲都是1勝1敗，捷美組合則握有2勝，台比組合想出線，周三最後一場小組賽必須擊退捷美組合。