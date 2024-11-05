記者李芸樺／台北報導

讓粉絲要逼自己相信「科學的盡頭是玄學」的反指標棒球YTR，台南Josh來《豈有此呂》了！Josh成為YTR前，竟是在人人羨慕的「護國神山」台積電工作，但他卻不喜歡時間被綁住，3個月就開除台積電，讓主持人呂捷樂得亂虧「你知道台積電為何漲了吧？」，台積電股價比起Josh離開那年已漲四倍！

▲ 反指標棒球YTR台南Josh。（圖／《豈有此呂》）

[廣告]請繼續往下閱讀...

Josh出馬，聊棒球自然不在話下，除了討論富邦悍將戰績為何那麼爛？一年球隊台鋼有多不可思議！不免仍要請他開金口評論即將開打的世界十二強棒球錦標賽。

Josh除了分析十二強選手遺珠之憾有他們之外，也認為中華隊要在預賽中取得剩下的唯一門票，還有至少2難關要過，因為甚至連澳洲隊都不好打。Josh謙虛說陣容尚不齊無法精準分析輸贏，還被呂捷笑嗆：「大不了離開命理界」

▲台南Josh(右)和呂捷對談爆笑不斷。（圖／《豈有此呂》）

因為遭家暴婚變的Josh也大方分享驚魂過往，並透露現在單身和轉變的感情觀，他大哉問呂捷，結婚有什麼好處？讓呂捷不禁抽動嘴角語塞：「讓我想3天」最後才擠出來「好處就是你有很多故事可以講」讓Josh笑歪！

更多台南Josh對職棒球星的觀察以及解析，以及交手呂捷如何亂玩諧音哏，請鎖定11月5日下午1:10的《豈有此呂》。