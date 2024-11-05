阿嬤出任務！潛入頒獎典禮藏好久 驚喜獻花逼哭古林睿煬

▲2024中華職棒頒獎典禮，年度最有價值球員古林睿煬，與阿嬤合影。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

統一獅的古林睿煬展現本土王牌投手實力，榮獲年度MVP。他的「魔法阿嬤」陳麗珠特地現身頒獎台，這一刻讓古林也忍不住潸然淚下，感動場面令人動容。

回溯到2018年，古林睿煬參加中職季中選秀，當時爸爸陪伴他出席。當統一獅選中他的一刻，古林激動地與爸爸相擁。然而，當年他的阿公和爸爸相繼離世，令古林備受打擊，從此陳麗珠成為他最重要的支柱。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「古林6個月大時，我就帶著他了。」阿嬤回憶相處時光，笑著說，「像他說的，我們像兄弟、朋友，他都直接叫我陳麗珠，沒有在喊阿嬤啦！」 頒獎典禮前夕，阿嬤收到聯盟的秘密邀請，將登台為古林獻花。

為了保密，她與古林的哥哥古林睿宸悄悄抵達典禮會場，甚至一度躲避在場的古林。阿嬤打趣說，「我們偷偷摸摸躲很久餒，哥哥還特地請假了。」

古林自小個性獨立，不輕易流露脆弱。阿嬤知道他一路走來承受著壓力，但他總是隱忍不說，連受傷也不讓她知道。 如今古林已成家，阿嬤總算放心，「他算是娶到好某（老婆）去日本之後，有老婆陪在身邊，我也不用太擔心。」

金孫即將挑戰更高層級，阿嬤送上最真摯的祝福，率性地說，「祝他一路順風，好好拚吧！」