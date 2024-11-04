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終於不是陪老婆上下班！戴培峰捕手雙料獲獎　帶著兒子鉤鉤領獎

▲▼ 2024中華職棒頒獎典禮，捕手金手套獎、最佳九人戴培峰。（圖／記者李毓康攝）

▲2024中華職棒頒獎典禮，捕手金手套獎、最佳九人戴培峰。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2024中華職棒頒獎典禮，捕手金手套獎、最佳九人戴培峰。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

戴培峰奪金手套捕手獎，終於不是陪伴老婆上下班，而是親自上台領獎，他也不忘感謝台下老婆給予最大的支持。

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「我覺得捕手是9個位置中最困難、最辛苦的角色。」戴培峰領獎時表示，「可以拿到這個獎項真的感到非常榮幸，也是我一直給自己的目標。」

戴培峰穿著與老婆一起挑選的藍色西裝，走上紅毯時，主持人張立群特別介紹，「這次終於不是陪老婆上下班，要來領獎。」他在台上領獎時，也特別指出胸前別針是一個「鉤子」，代表帶著兒子「鉤鉤」一起上台。

戴培峰雙料獲獎，他感謝球團讓他有機會在職棒的舞台表現，「謝謝總教練陳大哥和前兩年的丘哥，都給了我很多機會。即使在表現沒有很穩定的時候也願意相信我，讓我成長了很多。謝謝防護團隊的幫助，今年身體的狀況比前幾年好，很感謝你們的幫忙讓我很快就可以回到場上。」

除了劉家豪教練之外，戴培峰也感謝捕手教練黃浩然前輩以及轉至樂天桃猿的古久保健二教練。他說，「兩位都是我進職棒一開始的捕手教練，我在兩位前輩身上都學到了非常多技術和經驗，很謝謝你們的栽培。」

戴培峰也感謝家人，「謝謝我的爸爸、媽媽從小的栽培讓我有機會完成夢想，成為職棒選手。謝謝我的老婆，這幾年也受到蠻多莫名的攻擊很辛苦，但還是陪在我身邊，在我前幾年低潮的時候也不斷鼓勵我讓我繼續前進。」

關鍵字： 職棒戴培峰金手套頒獎典禮捕手

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