蔡其昌宣布大巨蛋加場引球迷熱烈掌聲　12強「TAIWAN」帽T趕製中

▲ 2024中華職棒頒獎典禮，中職會長蔡其昌。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

中職4日舉辦頒獎典禮，中職會長蔡其昌宣布，遠雄已同意將明年大巨蛋賽事從20場增加至29場，未來還將與台北市政府協商，爭取世壯運場次的剩餘檔期。

會長表示，「利用今天頒獎典禮先跟大家說明，要求大巨蛋要加場，大家也都看到新聞了，遠雄公司很積極先跟聯盟來協商，所以原本的二十場現在變成二十九場，那接下來呢？我們還會持續跟台北市政府，如果他們可能，這個世壯運時用的場次如果沒有那麼多，那我們也很高興，他可以釋出一些給聯盟來辦比賽。」好消息一出，現場球迷馬上熱烈掌聲回應。

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針對12強賽「TAIWAN」字樣黑色帽T供不應求，蔡其昌幽默表示：「要怪傑憲、晨威，沒事長得那麼帥又要穿台灣帽T。」他指出，聯盟已注意到球迷留言，目前正加緊趕製中，提醒球迷密切關注聯盟官網最新消息。

延續八角塔男聲合唱團10月14日首演的熱潮，蔡其昌透露已在規劃台中、南部場次，「球迷朋友的熱情敲碗，我們一定會積極促成。」

會長特別感謝今年職棒35年球迷的支持，創下年度總入場人數276萬人次，以及明星賽兩天超過6萬人進場的紀錄，都是過去30年來首見。「要謝謝所有贊助商、球團的協助，以及聯盟同仁的努力，最重要的是要謝謝所有球迷朋友，我愛你們。」

蔡其昌最後表示，這場頒獎典禮是屬於所有在職棒35年打拼的球員，「會長恭喜大家。」