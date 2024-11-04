大聯盟金手套出爐！　38歲桑塔納創首度獲獎年紀最大紀錄

▲小惠特（Bobby Witt Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

美國大聯盟今天（台北時間3日）公布今年二個聯盟獲選金手套獎球員，今年有14人首次獲得金手套獎，追平2022年創下的單季最多紀錄，這也是連續第5年單季有至少10名首次得獎，也是史上最長紀錄。

雙城隊桑塔納（Carlos Santana）以38歲174天的年紀，獲選美聯一壘手金手套，成為第一次獲選金手套獎年齡最大的球員。

[廣告]請繼續往下閱讀...

克里夫蘭守護者二壘手吉曼奈茲（Andres Gimenez）、左外野手關（Steven Kwan）、亞利桑納響尾蛇一壘手沃克（Christian Walker）、芝加哥小熊左外野手哈普（Ian Happ）都是連3年獲選、3連霸。

洛磯游擊手托爾瓦（Ezequiel Tovar）23歲又95天，成為國聯最年輕的游擊金手套獎得主。紅襪右外野手阿布瑞尤（Wilyer Abreu）是史上第7位獲金手套的新秀。

舊金山巨人三壘手查普曼（Matt Chapman）獲選國聯金手套三壘手，第5次拿獎、2連霸獲選，卻是首度在國聯獲選。科羅拉多洛磯中外野手（Brenton Doyle）也是2連霸。

美聯游擊金手套得主是皇家新星小惠特（Bobby Witt Jr.），水手隊勞雷（Cal Raleigh）則是隊史第一位拿到金手套捕手獎。

此外，今年獲獎的20位球員中，沒有今年世界大賽對戰組合道奇與洋基隊球員獲選。世界大賽冠軍道奇有捕手史密斯（Will Smith）、工具人K.赫南德茲（Kiké Hernández）入圍，洋基今年有游擊手沃爾普（Anthony Volpe）、左外野手維杜戈（Alex Verdugo）與中外野手索托（Juan Soto）入圍，但都沒有獲選。

金手套獎名單：

美國聯盟

投手：盧戈（Seth Lugo，堪薩斯皇家）

捕手：勞雷（Cal Raleigh，西雅圖水手）

一壘手：桑塔納（Carlos Santana，明尼蘇達雙城）

二壘手：吉曼奈茲（Andres Gimenez，克里夫蘭守護者）

三壘手：布萊格曼（Alex Bregman，休士頓太空人）

游擊手：小惠特（Bobby Witt Jr.，堪薩斯皇家）

左外野手：關（Steven Kwan，克里夫蘭守護者）

中外野手：瓦修（Daulton Varsho，多倫多藍鳥）

右外野手：阿布瑞尤（Wilyer Abreu，波士頓紅襪）

工具人：摩爾（Dylan Moore，西雅圖水手）

▲▼美國大聯盟金手套 。（圖／翻攝自MLB臉書）

國家聯盟

投手：塞爾（Chris Sale，亞特蘭大勇士）

捕手：貝利（Patrick Bailey，舊金山巨人）

一壘手：沃克（Christian Walker，亞利桑納響尾蛇）

二壘手：圖朗（Brice Turang，密爾瓦基釀酒人）

三壘手：查普曼（Matt Chapman，舊金山巨人）

游擊手：托爾瓦（Ezequiel Tovar，科羅拉多洛磯）

左外野手：哈普（Ian Happ，芝加哥小熊）

中外野手：多伊爾（Brenton Doyle，科羅拉多洛磯）

右外野手：佛里力克（Sal Frelick，密爾瓦基釀酒人）

工具人：特里奧洛（Jared Triolo，匹茲堡海盜）