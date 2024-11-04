「南半球最大規模」雪梨馬拉松升級　明年躋身世界第7大滿貫賽事

BREAKING NEWS: @WMMajors just announced that the @sydmarathon will become the newest member of the World Marathon Majors starting in 2025.



The Sydney Marathon will be the 7th World Major in addition to…@TokyoMarathon_E @bostonmarathon @londonmarathon@berlinmarathonE… pic.twitter.com/x0zJX2Mtmo — CITIUS MAG (@CitiusMag) November 3, 2024

記者游郁香／綜合報導

世界馬拉松大滿貫(World Marathon Majors)今(4)日宣布一項重大決議，從2025年起，雪梨馬拉松將躍升為世界馬拉松大滿貫的第7個賽事。這一系列的賽事原本包含6個全球知名的城市馬拉松，分別是東京馬拉松、波士頓馬拉松、倫敦馬拉松、芝加哥馬拉松、柏林馬拉松以及紐約馬拉松。

▲雪梨馬拉松升級為世界第7大滿貫賽事。（圖／翻攝自X／Sydney Marathon）

[廣告]請繼續往下閱讀...

雪梨馬拉松的歷史可以追溯到2000年雪梨奧運，自2001年起，這項賽事開始獨立舉辦。這也是南半球規模最大的馬拉松賽事，在獲得世界馬拉松大滿貫認證後，雪梨馬拉松的影響力勢必將進一步提升。

雪梨馬拉松將在明年正式升級為第7大滿貫賽事，比賽預計8月31日舉行，這將為世界馬拉松大滿貫系列賽事帶來全新的格局，也為全球的跑者提供更多的選擇。

今年最後一場大滿貫賽事紐約馬拉松已於今(4)日凌晨完美落幕，在男子組比賽中，東京奧運銀牌得主、荷蘭選手拿耶(Abdi Nageeye)以2小時7分39秒的成績奪冠；女子組冠軍則是肯亞選手基普基魯伊(Sheila Chepkirui)，她以2小時24分35秒的成績成功登頂。