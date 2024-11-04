NBA浪人後衛宣布退休！結束14年生涯　季後賽準絕殺讓魔術迷難忘

記者游郁香／綜合報導

擁有14年NBA資歷的「浪人後衛」奧古斯丁(DJ Augustin)在37歲生日前夕宣布退休，他生涯效力過11支球隊，其中4季都待在奧蘭多，他曾在2019年季後賽首輪G1砍進準絕殺，率隊擊敗該年後來奪冠的暴龍，這一球讓不少魔術迷至今仍印象深刻，在奧蘭多較為黯淡的時期，他成為了一道光。

▲NBA浪人後衛奧古斯丁宣布退休。（圖／翻攝自IG／djaugustin，下同）

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11月10日將度過37歲生日的奧古斯丁來自德克薩斯大學，他是2008年第9順位新秀，NBA生涯從夏洛特發跡，2008-09賽季入選年度新秀第1隊，之後輾轉效力過溜馬、暴龍、公牛、活塞、雷霆、金塊、魔術、公鹿、火箭和湖人，他最後一次出現在NBA賽場，得追溯到2022年4月11日。

奧古斯丁生涯共出賽976場，其中334場先發，他替奧蘭多打了291場比賽，有150場先發，期間場均能貢獻10.1分、2.1籃板和4.1助攻，他曾在2019年東區季後賽首輪G1，在終場前3.4秒飆進致勝三分，率隊擊敗該年後來奪冠的暴龍，在他宣布退休這天，不少魔術迷都想起這一球。

「籃球對我來說不僅僅是一項運動，它是一段充滿難忘回憶、友誼、教訓和超越球場經歷的旅程。」奧古斯丁在個人社群媒體上寫道，「從在紐奧良長大，懷揣著進入NBA的夢想到經歷了15個賽季(實際為14季)，實現了這個夢想。我感謝每一個高峰和低谷，感謝每一支球隊、每一座城市和每一位一路支持我的球迷和我的家人。」

奧古斯丁表示，「當我走進人生的下一個篇章時，我將帶著籃球教會我的價值觀：堅韌、努力和奉獻。我可能作為球員退役了，但我將永遠與我們熱愛的這項運動緊密相連，感謝你們成為我故事的一部分。」