穀保奪黑豹旗第四冠！南崁高中女子組優勝　黑豹獎致敬基層教練

▲2024年第12屆中信盃黑豹旗冠軍戰，今（3）日由新北市穀保家商以14：9擊敗桃園市平鎮高中，奪下隊史第四冠。（圖／中華棒協提供）

體育中心／綜合報導

中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）冠名贊助2024年第12屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽（簡稱「中信盃黑豹旗」），213支球隊歷經一個月激戰，今（3）日四強賽事及冠軍爭霸戰於臺南市亞太國際棒球訓練中心成棒副球場舉行，現場湧入逾2,000人觀賽，最後由桃園市平鎮高中對決新北市穀保家商，終場穀保家商以14：9扳倒平鎮高中，勇奪冠軍錦旗，拿到隊史第四冠。為推動臺灣女子棒球發展，本屆賽事增設女子組，桃園市南崁高中自10支女子球隊中脫穎而出，獲得首屆女子組優勝。

被譽為「臺灣甲子園」的中信盃黑豹旗是全臺規模最大青棒賽事，教育部體育署組長蔡忠益、中華民國棒球協會（簡稱「中華棒協」）理事陳献榮及中國信託銀行副董事長詹庭禎共同出席閉幕典禮。中信銀行副董事長詹庭禎表示，中國信託為臺灣首家投入五級棒球運動的企業，長期支持少棒、青少棒、青棒、成棒及職棒發展，中信兄弟棒球隊（簡稱「中信兄弟」）甫勇奪中華職棒35年總冠軍，然而中信兄弟今年球季並非一帆風順，但球員發揮韌性、團結一致，最終拋下彩帶封王，四年三冠的佳績展現堅強團隊戰力，希望傳遞這份永不放棄、奮戰到底的棒球精神予所有參加中信盃黑豹旗的選手。

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▲2024年第12屆中信盃黑豹旗今（3）日舉行閉幕典禮，由教育部體育署組長蔡忠益（左二）頒發「黑豹獎」予臺中市豐原高中教練張文鴻（左一）、高雄市海青工商教練許智盈（右二）及張洺瑞（右一）等3位棒球基層教練及幕後推手，表彰其長期對臺灣基層棒球的貢獻。（圖／中華棒協提供）

黑豹旗第一屆只有51隊報名，中信銀行2015年起冠名贊助後，今年共有213隊參賽，女黑豹共計263位球員、14位教練，皆創下歷史新高，2023年起中信盃黑豹旗更列入U18青棒國手選拔參考賽事之一，為臺灣培育棒球人才、厚植基層棒球實力。中信兄弟球員林書逸及旅美棒球選手林振瑋今日獲邀在冠軍賽開球，身為臺南市南英商工畢業校友的林書逸表示，很榮幸能將首次開球獻給臺南在地球場，他也鼓勵學弟妹在高中時期磨練球技、鍛鍊身心，好好享受比賽、不要害怕失敗，期待未來有機會在職棒賽場相見。

中信盃黑豹旗為向長期奉獻的棒球基層教練及幕後推手致敬，今年最高榮譽「黑豹獎」由各校自薦候選人，經中華棒協召集專業評審選出得獎名單，最終由臺中市豐原高中教練張文鴻、高雄市海青工商教練許智盈及張洺瑞獲獎。張文鴻教練非科班出身，為協助學生成立棒球隊，努力考取教練證，數十年如一日帶領隊員練習，自稱「老派爸爸」的張文鴻常勉勵孩子，「上天是公平的，每個人一天都只有24小時」，期待球員做好時間管理，開心打球並兼顧課業。熱愛棒球的許智盈教練及張洺瑞教練，當初發現學生在回收場練習傳接球後，便與學生一起從零開始、草創非正式社團，最終成為正式球隊、代表學校出賽，兩位教練除了犧牲假日、指導球隊，更自掏腰包幫助家境困難的球員，他們陪伴孩子圓夢，也彌補了自己在學生時期沒能打棒球的遺憾。

▲2024年第12屆中信盃黑豹旗今（3）日舉行閉幕典禮，由中信銀行副董事長詹庭禎（右四）頒發「最佳十人獎」。（圖／中華棒協提供）

中信盃黑豹旗賽事不分級別，社團球隊決戰科班勁旅常成為球場焦點，今年共有四支首度闖進32強的社團球隊獲頒「中國信託潛力獎」，包括臺北市南湖高中、桃園市復旦高中、臺南市黎明高中、高雄市中山高中，其中復旦高中更是一路挺進16強，創下本屆社團球隊最佳戰績。

中國信託同時透過社群自媒體Home Run Taiwan串聯線上、線下活動，讓更多人看見棒球場內場外的精采表現。今年Home Run Taiwan In-stagram舉辦的「中信盃黑豹旗歌唱投稿大賽」共吸引44組歌王、歌后競逐，場上飆K秀美技、場下飆歌超人氣，中正國防幹部預備學校前隊長歐元展現驚人好歌喉，投稿影片觀看數已超過20萬次。更多賽事精彩紀錄，詳見中信盃黑豹旗官方網站blackpanthercup.tw、中信盃黑豹旗官方Facebook粉絲專頁及Instagram帳號。

▲2024年第12屆中信盃黑豹旗今（3）日舉行閉幕典禮，由中信銀行副董事長詹庭禎（中）頒發「中國信託潛力獎」鼓勵表現優異的社團球隊。（圖／中華棒協提供）