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頂尖搖擺人喬治差點加盟金塊？　交易談判破局原因曝

▲▼頂尖搖擺人喬治今夏轉戰七六人。（圖／達志影像／美聯社）

▲喬治今夏轉戰七六人。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

丹佛金塊自從2023年贏得NBA總冠軍後，年年面臨奪冠班底流失問題，《ESPN》資深記者謝爾本（Ramona Shelburne）透露，今夏加盟七六人的明星搖擺人喬治（Paul George）差點「先簽後換」加盟金塊，破局原因為丹佛不願送出主力前鋒小波特（Michael Porter Jr.）和幾位年輕小將。

由於先簽後換需要薪資匹配，金塊若想得到喬治，交易包裹裡需要包括小波特以滿足薪資條件，快艇希望丹佛用小波特加上布勞恩（Christian Braun）、華森（Peyton Watson）、史崔華（Julian Strawther）等年輕小將換取喬治，此舉讓金塊無法接受，交易談判告吹。

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▲▼金塊前鋒小波特。（圖／路透）

▲金塊前鋒小波特。（圖／路透）

2023年奪冠後，金塊奪冠班底持續流失，重要替補布朗（Bruce Brown）和格林（Jeff Green）該年以自由球員身份離隊，而先發得分後衛波普（Kentavious Caldwell-Pope）也在今夏離開。

金塊原先想透過年輕球員的發展，取代奪冠班底的計劃，目前進展不佳。金塊目前戰績3勝3敗，有2勝是從兩支東區實力並不出色的籃網與暴龍手中得到，還都打到了延長賽。

▲▼金塊小將布勞恩。（圖／路透）

▲金塊小將布勞恩。（圖／路透）

金塊本季進攻表現排名聯盟第17，防守則是第21，三分球出手次數名列聯盟倒數第2，只有暴龍的三分球出手次數比他們更少，雖然年輕球員如布勞恩表現不錯並晉升為先發，但華森和史崔華在替補上表現不穩定。

 
關鍵字： NBA金塊快艇.喬治布勞恩華森史崔華小波特布朗波普格林

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