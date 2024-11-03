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又遭誤判！周天成罕發重話批BWF「絲毫沒進步」　意外揭記者遭施壓

▲▼「羽球一哥」周天成3度叩關奧運殿堂，直落2橫掃對手晉級16強。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣「羽球一哥」周天成1日不敵丹麥好手基姆奇，止步8強。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

BWF超級300系列的德國海洛羽球公開賽，尋求男單衛冕的台灣一哥周天成1日不敵丹麥好手基姆奇（Rasmus Gemke），不過他賽後罕見發長文痛批世界羽聯（BWF），表示自己又遭裁判誤判，2年來「絲毫沒有感受到進步」，甚至還意外爆料記者遭世界羽聯施壓一事，引發關注。

該場比賽的爭議點發生在周天成第二局以18比16領先時，遭主審誤判觸網，直接將分數判給對手。儘管周天成立即提出抗議，發球審也認為周天成並未觸網，但主審仍堅持己見，維持原判，周天成也因此錯失可能的3分領先優勢，最終以20比22輸掉第二局，並以1比2比數落敗。

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為此，周天成事後也在Threads發文痛批「全世界都知道誤判，就只有主審不知道？」並指自己2年前在同一地點就曾遭遇過誤判，當時他選擇相信世界羽聯會做出改變，但2年過去了，「我絲毫沒有感受到進步。」

周天成喊話，世界羽聯應該把這項運動的資金，投資在裁判的培訓和設備的更新（VAR)，而不是每次都讓球員受到不公平的判決、承擔的永遠是選手，另外如果裁判誤判，經過查證屬實，也應該得到相應的處罰。

周天成還揭露，2年前有記者拍到證明他未違規的高清影片，卻遭到世界羽聯的威脅，不得將影片傳給他或公開，否則可能會禁止該城市繼續辦比賽，讓他大感心寒，呼籲世界羽聯正視問題，專心做事，而不是將問題掩蓋。不過他最後也強調，自己也還有更多地方需要檢討，「把自己本份做好。」

由 @tienchenchou 發佈
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關鍵字： 周天成羽球世界羽聯誤判記者受壓

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