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高國輝一句話奏效！曾頌恩放輕鬆敲追平安　林立盼球隊漸入佳境

▲12強熱身賽，中華隊曾頌恩關鍵安打打回追平分。（圖／記者林敬旻攝）

▲12強熱身賽，中華隊曾頌恩關鍵安打打回追平分。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／台北報導

12強中華隊今日與捷克進行交流賽，終場2比2戰平。8局下半，曾頌恩敲出關鍵追平二壘打，扳平戰局。他坦言，前三個打席「被修理慘」，直到最後一棒聽取高國輝建議放鬆心情，才找回手感。擊出全隊首安、首打點的林立則談到這場比賽對調整狀態的重要性。

「第一次面對的投手，自己適應能力沒有趕快到位。」曾頌恩表示，除了面對陌生投手外，外籍主審的好球帶判決也讓他不太適應，「平常不會撿的球都會進來，加上捷克首任投手控球不錯。」他也提到，「高角度的球平常會放掉，今天卻進來好幾顆。」

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談到12強賽事可能遇到的國際裁判，曾頌恩表示這次經驗有助於調整心態，尤其是當林立等隊友分享投手出手的高低位置，有助於掌握好球帶。最後一打席，打擊教練高國輝提醒他放輕鬆，讓他走上打擊區時心情較為平穩，順利擊中球心打出追平安打。

林立在3局下半敲出追分安打，他表示，「我們很久沒比賽，第一局確實不知道節奏在哪，比較急。」但隨後調整心態，「打到後面越來越進入狀況，希望接下來的比賽也能盡快找回狀態。」

對於捷克投手群的表現，曾頌恩認為與亞洲投手主要差異在投球流暢性，「只是小細節的差異。」林立則表示對方投手球速不錯，且彼此陌生，不清楚對方的投球套路。

「他很想要解決我們，第一次我被三振，馬上調整後續打席，也順利打出安打，算是個好的開始。」林立也把這場比賽當作面對快速球投手的準備，適應12強賽事可能遇到的快速投球風格。

▲12強熱身賽，林立安打助球隊得分。（圖／記者林敬旻攝）

▲12強熱身賽，林立安打助球隊得分。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 中華隊交流賽曾頌恩林立調整心態12強

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