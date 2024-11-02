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「巨蛋王」二棒強攻　曾頌恩：必要時還是會犧牲自己

▲12強熱身賽，中華隊曾頌恩。（圖／記者林敬旻攝）

▲12強熱身賽，中華隊曾頌恩。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／台北報導

12強中華隊今日與捷克隊進行交流賽，將中信兄弟重砲曾頌恩安排在第2棒、鎮守左外野。面對棒次的調整，他強調自己會以團隊為先，「該做戰術的時候還是會做，必要時也會犧牲自己。」

曾頌恩在本季例行賽多半擔任5、6棒的重砲，僅一次先發擔任2棒。他表示：「棒次不一樣而已，還是會按照自己的攻擊方式去打，也沒多想。之前那一場例行賽剛好碰上對方是左投，所以被排在第2棒。」

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在這場交流賽中擔任第二棒強攻的策略，是否仍需執行戰術？曾頌恩坦言，「必要的戰術該做還是要做，平時也有練習這些，團隊合作最重要，該犧牲時還是會選擇犧牲。壘上有人時，先推進壘包，讓後方的中心棒次有發揮空間。」

曾頌恩今年首次參加台灣大賽便火力全開，打出亮眼成績奪下MVP，並在系列賽中敲出2支全壘打。本季他在台北大巨蛋的出色表現也備受矚目，合計敲出5發全壘打，獲得「巨蛋王」的美名。

至於目前的身體狀況，曾頌恩透露，自己仍在努力調整中，「感覺與台灣大賽時的專注度還是有點差距，因為當時屬於高張力賽事，專注力拉得很高。現在身心靈都放鬆許多，需要慢慢找回場上的專注度，重新適應比賽的節奏。」

關鍵字： 中華隊曾頌恩捷克隊棒球

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