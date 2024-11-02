「內野有金手套」林立安心守外野　扛1棒求上壘：後面比我更會打

▲12強熱身賽，中華隊林立。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／台北報導

12強賽事即將開打，中華隊今日與捷克隊進行交流賽，林立首次擔任開路先鋒，負責1棒、守右外野。他首次在國際賽以第一棒登場，強調想辦法上壘，「後面的比我更會打。」這次他也以外野為主，笑稱，「內野有金手套，應該是不會用到我。」

「棒次的不同而已，適應上沒有太大問題，」林立坦言，自己將著重在扮演好第一棒角色，「後面有很多比我會打的隊友，我只要設法上壘就好。」團隊氣氛方面，林立笑說，「氣氛很好啦，有（陳）傑憲在，氣氛絕對不是問題！」

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針對近期訓練狀況，林立指出，由於尚未進行正式比賽，球隊的實際節奏還需透過練習賽進行調整。他說，「希望藉由這幾場交流賽找到我們自己的節奏，畢竟還沒開打，不知道大家狀況或定位，但這幾場應該能幫助我們找到中華隊的步調。」

這是林立生涯第二次參加12強，他指出此次中華隊的陣容相較過去大幅年輕化。「兩支中華隊的氛圍差別很大，因為隊伍年輕化，以前是許多學長帶著我們打，這次幾乎都是年輕選手。」林立認為，提早適應這樣的變化，對中華隊未來發展有很大助益。

林立透露，目前教練團計畫以他為外野主力，不過他也笑說：「內野部分還是會支援一下，不過內野有金手套選手鎮守，我就先專注在外野位置上。」

至於捷克隊，林立坦言對其投手群不太熟悉，但他補充道，情蒐團隊已在群組傳送了影片。「我們稍微看了一下，透過比賽去找節奏，這是第一場比賽，我們也很久沒實戰，藉由比賽來找回感覺。」

捷克投手陣容中有快投、慢投及怪投，林立認為這對中華隊是很好的練習機會。「早點適應這些投手，對接下來正式比賽會有幫助，畢竟正式比賽中對手投手會更強。」他表示，提前面對多樣化的投手能幫助球隊更好地備戰。