運動雲

>

「內野有金手套」林立安心守外野　扛1棒求上壘：後面比我更會打

▲12強熱身賽，中華隊林立。（圖／記者林敬旻攝）

▲12強熱身賽，中華隊林立。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／台北報導

12強賽事即將開打，中華隊今日與捷克隊進行交流賽，林立首次擔任開路先鋒，負責1棒、守右外野。他首次在國際賽以第一棒登場，強調想辦法上壘，「後面的比我更會打。」這次他也以外野為主，笑稱，「內野有金手套，應該是不會用到我。」

「棒次的不同而已，適應上沒有太大問題，」林立坦言，自己將著重在扮演好第一棒角色，「後面有很多比我會打的隊友，我只要設法上壘就好。」團隊氣氛方面，林立笑說，「氣氛很好啦，有（陳）傑憲在，氣氛絕對不是問題！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對近期訓練狀況，林立指出，由於尚未進行正式比賽，球隊的實際節奏還需透過練習賽進行調整。他說，「希望藉由這幾場交流賽找到我們自己的節奏，畢竟還沒開打，不知道大家狀況或定位，但這幾場應該能幫助我們找到中華隊的步調。」

這是林立生涯第二次參加12強，他指出此次中華隊的陣容相較過去大幅年輕化。「兩支中華隊的氛圍差別很大，因為隊伍年輕化，以前是許多學長帶著我們打，這次幾乎都是年輕選手。」林立認為，提早適應這樣的變化，對中華隊未來發展有很大助益。

林立透露，目前教練團計畫以他為外野主力，不過他也笑說：「內野部分還是會支援一下，不過內野有金手套選手鎮守，我就先專注在外野位置上。」

至於捷克隊，林立坦言對其投手群不太熟悉，但他補充道，情蒐團隊已在群組傳送了影片。「我們稍微看了一下，透過比賽去找節奏，這是第一場比賽，我們也很久沒實戰，藉由比賽來找回感覺。」

捷克投手陣容中有快投、慢投及怪投，林立認為這對中華隊是很好的練習機會。「早點適應這些投手，對接下來正式比賽會有幫助，畢竟正式比賽中對手投手會更強。」他表示，提前面對多樣化的投手能幫助球隊更好地備戰。

關鍵字： 棒球中華隊林立12強賽外野

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

不斷更新／林昱珉6局登板引全場歡呼　飆2K封鎖捷克！

不斷更新／林昱珉6局登板引全場歡呼　飆2K封鎖捷克！

台捷交流賽首戰先發出爐！林立開路、吉力吉撈4棒

台捷交流賽首戰先發出爐！林立開路、吉力吉撈4棒

勇士機會來了？字母哥恐請求交易　美媒曝他偏好兩新東家

勇士機會來了？字母哥恐請求交易　美媒曝他偏好兩新東家

捷克球員披台灣國旗出場引歡呼！玩心大開逛台北

捷克球員披台灣國旗出場引歡呼！玩心大開逛台北

三振大谷翔平！捷克投手大紅：好光榮　總統接見被點名

三振大谷翔平！捷克投手大紅：好光榮　總統接見被點名

大谷翔平帶老婆、愛犬現身封王遊行　秀英文感謝球迷

大谷翔平帶老婆、愛犬現身封王遊行　秀英文感謝球迷

百萬象迷齊聚台中！　中信兄弟封王遊行路線出爐

百萬象迷齊聚台中！　中信兄弟封王遊行路線出爐

幫助中華隊準備12強　捷克公布明天首戰先發投手

幫助中華隊準備12強　捷克公布明天首戰先發投手

吉力吉撈扛12強賽4棒盼掌握機會　捷克隊中有舊識

吉力吉撈扛12強賽4棒盼掌握機會　捷克隊中有舊識

弗里曼連6場開轟竟隱藏肋骨斷裂傷勢　與兒子共享冠軍MVP榮耀

弗里曼連6場開轟竟隱藏肋骨斷裂傷勢　與兒子共享冠軍MVP榮耀

COCOBURI香水椰子脆皮酥捲 3種口味共帶回18袋

熱門新聞

不斷更新／林昱珉6局登板引全場歡呼　飆2K封鎖捷克！

台捷交流賽首戰先發出爐！林立開路、吉力吉撈4棒

勇士機會來了？字母哥恐請求交易　美媒曝他偏好兩新東家

捷克球員披台灣國旗出場引歡呼！玩心大開逛台北

三振大谷翔平！捷克投手大紅：好光榮　總統接見被點名

大谷翔平帶老婆、愛犬現身封王遊行　秀英文感謝球迷

讀者回應

﻿

熱門新聞

1不斷更新／林昱珉6局登板封鎖捷克！

2台捷交流賽首戰先發出爐！

3勇士機會來了？字母哥恐請求交易

4捷克球員披台灣國旗出場引歡呼！

5三振大谷翔平！捷克投手：好光榮

最新新聞

1特攻2連勝　謝亞軒點出最大隱憂

2海神不敵流感　全隊剩5人健康

3不斷更新／林昱珉6局登板封鎖捷克！

4壽山黃晟浩火燙4支4　看道奇有啟發

5閃電特攻主場逆轉勝　宰南霸天海神

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

中職不滿大巨蛋場次減少　體育局籲「運動賽事優先」

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

絕處逢生！洋基火力大爆發　世界大賽11:4痛宰道奇續命

曾效力味全龍「盼再回到中職打球」　川崎宗則向球迷問好：台灣我愛你

邊荷律來台第1年就拋彩帶 突被隊友綑綁...掙脫森77

家寧走鐘獎後台哽咽認情變！　薔薔安慰：妳的光在自己身上

西區國門打造經濟核心　換屋置產首選「興洋君冠」

劉德華終於來了！隔11年攻蛋　遇颱風攪局笑喊「這就是天意」

浪浪興奮帶路示意男子跟上　他翻開草叢驚見8隻小奶狗

颱風天買晚餐遭電線桿重砸亡　騎士遺體相驗...母、妹忍悲現身
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366